Au procès du "tueur de DRH", le regard sombre et attentif de Gabriel Fortin, dans le box des accusés

Jusqu'à présent, il avait esquivé toutes les étapes de la procédure. Gabriel Fortin s'est présenté ce mardi matin, dans le box des accusés, au premier jour de son procès devant la cour d'assises de la Drôme, à Valence. Vêtu d'une chemise bleu claire élimée et d'un jean, massif, corpulent, les yeux sombres, crâne rasé et petites lunettes, l'accusé est apparu pour la première fois devant la cour, les médias et la trentaine de parties civiles.

À l'ouverture de l'audience, dans la salle l'émotion est palpable et la tension forte du côté des familles des victimes. Très alerte, Gabriel Fortin s'est dressé rapidement quand le président lui a demandé de décliner son identité. Le regard vif mais sombre, il répond de manière claire quand on lui demande son nom, comme s'il voulait bien faire, mais reste évasif quand on lui demande son adresse, jusqu'à ce que le président lui intime de donner l'adresse exacte. Puis la voix de l'accusé se voile quand le président lui demande de repréciser quelle était sa situation professionnelle : "sans emploi c'est cela ?" demande le président de la cour. "Sans emploi oui" confirme Gabriel Fortin d'une voix sourde, puis il se rassoit dans le box des accusés.

Très attentif, il hoche la tête

S'ensuit le choix des douze jurés, dont quatre seront récusés, trois par la défense et un par le Parquet. Très attentif à ce qu’il se passe, en début de matinée, Gabriel Fortin hoche la tête, regarde fréquemment à droite puis à gauche et semble commenter pour lui-même ce qui se passe. Dans le box des accusés, de temps en temps, on le perçoit en train de marmonner comme s’il se parlait à lui-même. S'il observe tout, Gabriel Fortin ne laisse aucune expression transparaitre sur son visage, rien ne filtre. Il reste impassible.

Lors de la suspension d'audience d'une trentaine de minute, l'accusé a brièvement échangé quelques mots avec ses avocats, puis l'audience a repris avec la lecture de l’ordonnance de mise en accusation. Durant le récit des faits, d'une violence extrême, les sœurs de Patricia Pasquion, la conseillère Pôle Emploi tuée à Valence , ont préféré quitter la salle, trop éprouvées. Tout au long de la lecture des 68 pages de l’ordonnance de mise en accusation, qui retrace précisément les évolutions et constatations de l'enquête, les témoignages, les détails balistiques, les constatations des médecins légistes et les commentaires de témoins, l'attitude de l'accusé change. Alors qu'il suivait visiblement les débats en début de matinée, il ne cille pas, reste désormais figé, immobile, jusqu'à la suspension de l'audience. Elle reprendra à 14 heures.

