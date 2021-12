Au procès du vol de grands crus à Bruges, tout le monde se renvoie la balle

Le procès pour le vol de grands crus en septembre 2020 dans un hangar de Bruges se termine ce vendredi. 10 personnes comparaissent pour vol et/ou recel dans cette affaire. Le tribunal correctionnel de Bordeaux doit déterminer les rôles de chacun dans cette affaire. Ce qui n'est pas facile car certains prévenus ne s'expriment pas ou peu, quand d'autres expriment des incohérences sur le déroulé des faits. Au total 1520 bouteilles de vin avaient été volées lors de ce week-end de 2020. Huit des dix prévenus sont de la même famille.

Des incohérences

Au cours de l'audience qui s'est ouverte ce jeudi, plusieurs prévenus disaient ne pas se rappeler de certains propos qu'ils ont tenus lors de leur garde à vue. La phrase « Je ne me rappelle pas » a été dite des dizaines de fois. Le président du tribunal correctionnel s’agaçait et abrégeait même certains interrogatoires. Jusqu'à ce qu’enfin, l’un des prévenus dans le box s’énerve et lance à son frère « dit la vérité je ne sais pas ce qu’ils ont les autres ».

C’est là qu'une partie des faits a été énoncée pour la première fois. Ce soir de septembre 2020, 4 cousins se sont rejoint au Grand Parc à Bordeaux. Ils auraient rencontré des personnes avec des caisses de grand cru : « ce n'était pas du vin de chez Leclerc » déclare l’un des frères. Ce groupe de personnes leur confie qu’un hangar rempli de vin à Bruges n’a pas d’alarme et que tout le monde peut se servir.

Alors les quatre s'y seraient rendus et se seraient servis. Ils recommencent les deux soirs suivants. Mais il y a quelques incohérences. Notamment une photo retrouvée dans le téléphone d’un des prévenus qui se seraient rendus sur les lieux quelques jours avant les faits.

La revente du vin volé

Le rôle de Vanessa, une cousine qui a était la revendeuse du vin volé, semble important. Elle est une employée de mairie et n'a rien à voir avec le négoce. Elle s'exprime ce vendredi pour la première fois. Tous ses cousins qui ont participé au vol la traitent de voleuse et déclarent qu’ils n’ont pas confiance en elle. Pourtant c’est bien à elle qu’ils ont confié la tâche de revendre des bouteilles. Ce qu’elle a fait à un négociant chinois. Lui, a reconnu qu’il avait un doute sur la provenance de ces grands crus, et sur les factures fournies avec du retard au moment des transactions. Mais il n’a pas annulé la vente des bouteilles de vin. Il disait avoir confiance. « Une confiance qui ressemble à de la naïveté » assénait le président de l’audience.

Au cours de sa garde à vue Vanessa niait connaitre la provenance des bouteilles qu’elle a récupérées auprès de ses cousins. « Je n'ai pas une tête à acheter du Pétrus » lançait l’un d'eux au cours de l'audience, pour affirmer qu’elle devait bien être au courant de l’origine de ces caisses de vin.