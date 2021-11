Trois restaurateurs toulousains poursuivis pour avoir détourné 2,5 millions d'euros au fisc et à l'URSSAF sont jugés en appel. Le parquet requiert une interdiction de gérer de deux à trois ans, ainsi que des peines d'emprisonnement et des amendes.

Au procès en appel du groupe toulousain de restaurants "All for you", l'interdiction d'exercer est requise

C'est un vrai coup dur pour ces trois restaurateurs toulousains qui ont pignon sur rue. Au procès en appel du groupe "All for you" qui s'est tenu ce mardi, l'avocat général requiert la confirmation des peines de trois ans d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et 50 000 euros d'amende pour les trois gérants, mais surtout il requiert l'interdiction de gérer pendant deux à trois ans.

Plus de 200 personnes travaillent pour le groupe "All for you"

Les trois restaurateurs vont-ils avoir le droit de continuer leur activité ? C'est tout l'enjeu de se procès en appel. Car à l'issue de la première audience en avril dernier le tribunal n'avait pas prononcé de peine d'interdiction d'exercer. Chacun des trois patrons a continué de gérer son restaurant, des adresses bien connues sur la place toulousaine comme "Ma biche sur le toit" au dernier étage des Galeries Lafayette. Lors de l'audience de ce mardi Philippe Lacassage, Arnaud Chérubin et François-Louis Lapeyre déclarent tour à tour devant la chambre des appels correctionnels qu'ils reconnaissent les faits. Oui ils ont fraudé le fisc et l'URSSAF, 2 millions 500 000 euros en 4 ans, en utilisant un logiciel permettant de minorer de 50% leur recette. Oui l'argent liquide ainsi économisé était conservédans un coffre au siège social de "All for you" où ils piochaient pour payer des voyages, des repas d'affaires et des cadeaux. Mais ils expliquent avoir depuis intégralement remboursé les sommes détournées. Ils promettent qu'on ne les y reprendra plus et soulignent qu'ils sont créateurs d'emplois : plus de 200 personnes à eux trois.

L'avocat des trois gérants, maître Laurent De Caunes redoute par ricochet des conséquences pour l'ensemble des plus de 200 personnes travaillant pour eux. Copier

L'avocat général tranche : "on ne peut pas impunément se livrer à des fraudes à grande échelle. Elles doivent être sanctionnées".