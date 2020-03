Au procès Fillon, Marc Joulaud reste dans l'ombre de son mentor

Après François Fillon, c'est au tour de Marc Joulaud de justifier le rôle de Penelope Fillon à ses côtés. L'actuel maire de Sablé-sur-Sarthe a lui aussi rémunéré la franco-galloise comme assistante parlementaire de 2002 à 2007 pour un montant de 645.768 euros.

A cette époque, François Fillon devient ministre du gouvernement Raffarin et Marc Joulaud prend donc sa place à l'Assemblée nationale.

Les trois mousquetaires de la Sarthe

A la barre pendant plus de deux heures, Marc Joulaud parle vite et mange ses mots. Il affirme que Penelope Fillon était bien sa collaboratrice parlementaire et qu'ils formaient avec François Fillon une véritable "équipe". A l'entendre, on pourrait penser qu'à cette époque, il n'y avait pas un député mais trois : François Fillon, Penelope et lui, le suppléant.

Un trio de choc pour "garder la quatrième circonscription de la Sarthe, c'était notre fil rouge", assure Marc Joulaud dans son costume dépareillé avant d'ajouter : "Je n'étais pas là pour déposer des amendements à l'Assemblée nationale."

Le "patron" c'était François Fillon

Pour l’assister, Penelope Fillon ne disposait d’aucun matériel : pas d’ordinateur, pas de téléphone et encore moins de bureau. Elle n'en avait pas vraiment besoin car elle ne s'occupait ni du courrier ni de le revue de presse locale, comme elle le faisait auparavant pour son mari.

"Sa première mission, décrit Marc Joulaud, était de faire ma promotion, de me présenter à la population, aux élus, au réseau qui était le sien."

Car le vrai "patron" ce n’était pas lui mais François Fillon. C’est l’ancien premier ministre qui a rédigé le contrat de son épouse, rempli la fiche de renseignements et c’est encore lui qui a fixé sa rémunération : 6.200 euros bruts par mois, soit un peu plus que le salaire de son suppléant, si on exclut l'indemnité représentative de frais de mandat de l'élu.

"Pourtant c’était vous son employeur", fait remarquer la présidente du tribunal. "Il y avait un manque de formalisme", concède l’actuel maire de Sablé qui se présente à sa propre succession aux municipales.