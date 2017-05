Au procès Heaulme, l’inspecteur Varlet défend son enquête

L’ancien directeur d’enquête Bernard Varlet est venu défendre le travail mené par les policiers en 1986 devant la cour d'assises de la Moselle. Une enquête qui avait mené aux aveux de Patrick Dils et à son arrestation.

L’ancien directeur d’enquête Bernard Varlet est venu défendre le travail mené par les policiers en 1986 devant la cour d'assises de la Moselle. C'est le septième jour du procès de Francis Heaulme pour le double meurtre de Montigny les Metz.

L'enquête avait aboutie aux aveux de Patrick Dils et à son arrestation. A l’époque, les éléments qui suggéraient l’implication d’une personne pouvant être Francis Heaulme n’avaient pas été retenus.

L’inspecteur : ses convictions, ses PV et son off

Costume, noir, chemise noires et lunettes sombres, l’inspecteur Bernard Varlet a désormais la calvitie qui grisonne. Il boite un peu, mais ses convictions sont toujours inébranlables. Il est venu avec sa mallette et ses dossiers. Dedans il y a des Procès-Verbaux d’auditions, y compris ceux de Francis Heaulme.

Dans la procédure, il manque une quantité de ces PV. Il n’y a aucune trace des constatations du lendemain sur les lieux du crime, ou des vérifications faites chez la voisine qui a entendu des pleurs d’enfants. Un quatrième homme a avoué, mais ce n’est pas non plus dans la procédure. "C’est du off" explique-t-il. Le président lui fait remarquer qu’il y a beaucoup de off dans cette procédure.

Depuis 30ans, on dit que je suis un mauvais flic - Bernard Varlet, le directeur d'enquête

Bernard Varlet est aussi venu défendre son honneur et le travail de ses hommes. En sept mois, il a suivi des tas de pistes et entendu 47 personnes en garde à vue. Et lui le martelle : "On dit que je m’suis acharné, ce n’est pas vrai. Les aveux de Patrick Dils concordaient, et expliquaient tout ".

Bernard Varlet défend ses méthodes et les intuitions ou informations qui l'ont conduit à interroger des suspects. Il a suivi la piste Dils, parce qu’on lui a dit que le père était un voyeur, et a interrogé Leclaire, parce qu’il n’avait pas dit bonjour à la grand-mère d’Alexandre.

La piste Heaulme n’existait pas

Les témoins qui ont vu un homme bizarre à vélo ou les recherches dans les hôpitaux, ça ne lui rappelle pas grand-chose. Bernard Varlet explique que s’il n’a pas suivi de piste Heaulme à l’époque, c’est qu’il n’y en avait pas." Pour moi il n’existait pas. Si Heaulme était apparu, on l’aurait interrogé".

Et sa convictio reste intacte. , malgré l’acquittement de Patrick Dils et les éléments nouveaux.

C’est un coupable possible, mais ce n’est pas le coupable de l’affaire de Montigny.

Dans le box, Francis Heaulme écoute, silencieux. Aujourd’hui encore, au septième jour de son procès, on n’a pas entendu le son de sa voix. Francis Heaulme dit depuis le début de ce procès qu'il n'a pas tué les enfants.