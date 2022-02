Au procès Lelandais, l'ambiance électrique entre la famille de Maëlys et celle de l'accusé

Les avocats de la défense, de gauche à droite : Alain Jakubowicz et ses deux collaborateurs, Mathieu Moutous et Valentine Pariat.

Seule une allée les sépare. À droite, au premier rang près du box : la mère et la sœur de Nordahl Lelandais, Christiane et Alexandra, écoutent sans broncher ce qui se dit sur l'accusé, qu'elles soutiennent par leur présence. À gauche, il y a les parents de Maëlys, ses grands-parents maternels, sa grande sœur Colleen, très dignes dans leur douleur. Derrière eux, la tante et la cousine de Maëlys.

C'est cette cousine, précisément, à qui la présidente de la cour s'est adressée directement mardi, en lui demandant de cesser ses commentaires. Chaque fois que l'accusé ou son avocat prenaient la parole, un brouhaha résonnait dans la salle d'audience. Au point que Maître Jakubowicz s'en est plaint durant les débats. Si vous ne cessez pas, a prévenu la présidente, vous ne pourrez pas continuer à suivre le procès.

Brouhaha permanent

Il faut dire que les relations entre les deux familles sont extrêmement tendues depuis des mois et que cette cousine a expliqué devant la cour qu'elle était "harcelée" par Sven Lelandais, le frère de l'accusé. "Je suis caissière à Pont-de-Beauvoisin, près du domicile de l'accusé" a-t-elle détaillé. "Je me fais harceler jusque sur mon lieu de travail par le frère. Il vient toujours à ma caisse, alors qu'il y en a d'autres. J'ai dû changer de poste". Sven Lelandais a été relaxé pour ces faits en octobre dernier, mais la procureure a fait appel.

Des insultes aux suspensions

Depuis le début de ce procès sous haute tension, des insultes auraient aussi été échangées lors des suspensions d'audience. De sorte que, désormais, la famille de l'accusé quitte la salle par la porte des témoins pour éviter tout contact et tout accrochage. Bref, on est loin de l'ambiance lors du procès du meurtre d'Arthur Noyer, à Chambéry. En avril dernier, alors que Nordahl Lelandais était jugé pour le meurtre de leur fils. Alors que l'accusé affichait le même mutisme et la même attitude bornée, en dépit des contradictions mises en lumière par les enquêteurs ou les témoignages. En dépit de tout cela, lors d'une suspension d'audience, le père du caporal Noyer s'était approché de la mère et de la sœur de l'accusé. Il les avait enlacées en leur disant qu'elles n'avaient pas à subir la vindicte populaire parce que leur fils, leur frère, était un criminel. Mais ici, il s'agit de la mort d'une enfant, une fillette de huit ans. Tout sera forcément différent. Et nul doute que la tension sera à son comble lors de l'annonce du verdict, le 18 février prochain.