Au procès Lelandais, la passe d'armes électrique entre l'ancien procureur et l'avocat de Nordahl Lelandais

Entre ces deux hommes, tous les deux charismatiques, l'ambiance devient très vite électrique ce vendredi, devant la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble. Au dixième jour du procès pour meurtre de Lelandais, Jean-Yves Coquillat est cité par un avocat des parties civiles. Il était procureur de la République en 2017 et 2018, tout au long de "l'affaire Maëlys".

"Je ne suis venu régler aucun compte avec personne" - Jean-Yves Coquillat

Visiblement pas ravi d'être là, il est venu "pour faire mon devoir de citoyen, je ne pouvais pas me défiler. Je ne suis venu régler aucun compte avec personne" précise-t-il d'emblée. Il décrit d'abord pourquoi cette affaire l'a particulièrement marqué. La médiatisation extrême, la douleur de la famille, le temps, si long, qu'il a fallu attendre pour retrouver la fillette. Calme, méthodique, franc, Jean-Yves Coquillat répond de manière courte, sans détour.

Quand l'ancien procureur aborde la personnalité de Nordahl Lelandais, l'avocat de l'accusé commence à s'agiter. Jean-Yves Coquillat le décrit comme "menteur, hâbleur, dissimulateur, séducteur. Quand on pose des questions à Lelandais, spontanément il ne vous dira pas la vérité. [...] Il est très adaptable. L'adaptabilité, c'est de ne jamais parler immédiatement, dire 'je parlerai plus tard'.[...] Il apprend de ses erreurs et apporte les réponses au vu de ce qu'il y a dans le dossier". Selon le témoin, l'accusé est surtout bien conseillé.

"Quand on pose des questions à Lelandais, spontanément, il ne vous dira pas la vérité" - Jean-Yves Coquillat

À deux mètres de lui, Alain Jakubowicz, l'avocat de Lelandais, fulmine. Ce qui n'empêche pas Jean-Yves Coquillat de continuer sa charge au vitriol et de critiquer ouvertement la stratégie et la tactique de la défense. Nier l'enlèvement, discréditer l'enquête, dit-il, ce n'est pas Nordahl Lelandais qui l'a inventé. Lui et son conseil sont "d'excellents joueurs de poker" continue encore Jean-Yves Coquillat, "ils attendent de voir le jeu, ils bluffent. Tous ces aveux ou contestations ne viennent pas forcément de Lelandais, je peux le dire, j'ai une parole entièrement libre" déclare-t-il tranquillement.

Alain Jakubowicz - "C'est un réquisitoire avant l'heure ! C'est scandaleux !"

Jean-Yves Coquillat - "Je ne donne pas un avis personnel, j'explicite la tactique de la défense de Nordahl Lelandais"

Alain Jakubowicz bondit, exaspéré. Il l'interrompt et réclame une suspension d'audience et la présence du bâtonnier. Il contre-attaque. Un procureur qui "règle ses comptes avec la défense" à la barre d'une cour d'assises, c'est "unique dans les annales judiciaires. C'est un réquisitoire avant l'heure !" tempête Me Jakubowicz, hors de lui. "Je n'ai jamais vu cela, les droits de la défense ne sont pas respectés ! C'est scandaleux !" En vain. La présidente répond que Jean-Yves Coquillat est cité comme témoin, le laisse poursuivre, mais demande à l'ancien procureur d'éviter de "donner un avis personnel". "Je ne donne pas un avis personnel, j'explicite la tactique de la défense de Nordahl Lelandais" tacle Coquillat. Et il enfonce le clou : "L'accusé apprend de ses erreurs et s'il recommençait aujourd'hui, il ne ferait pas les mêmes erreurs." Dans son box, l'accusé secoue la tête d'indignation.

Maître Jakubowicz repart à l'attaque. "J’ai entendu parler de technique, de stratégie, de joueurs de poker, de choses absolues inadmissibles, mais je ne rentrerai pas dans ce jeu…". "C’est une question ou un nouveau sermon ?" demande, sans broncher, Jean-Yves Coquillat.

Alain Jakubowicz - "On a le sentiment d'une forme de haine ?"

Jean-Yves Coquillat - "Non, je n'ai pas de haine à l'égard de l'accusé, il m'indiffère totalement."

Me Jakubowicz s'emporte à nouveau : "Je n'ai pas de comptes à vous rendre, ni à personne, sauf au serment que j'ai prêté il y a trente ans !" Puis, il reprend et accuse l'ancien procureur de haïr l'accusé : "On a le sentiment d’une certaine forme de haine". Impassible, avec ses faux airs à la Michel Bouquet, Coquillat répond à Maître Jakubowicz : "Non, je n'ai pas de haine à l'égard de l'accusé, il m'indiffère totalement." Et, citant Chateaubriand : "Je suis économe de mon mépris, il y a tant de nécessiteux."

Cette passe d'armes, par moments assez surréaliste, donne le ton d'une journée tendue, marquée aussi, cet après-midi, par l'interrogatoire de Nordahl Lelandais sur les faits. Pour Jean-Yves Coquillat, c'est clair. Le procureur aujourd'hui retraité, lâche la phrase face aux jurés. "Je le pense toujours, il a enlevé Maëlys pour la violer et la tuer. C'est un pédophile, comme le prouvent les agressions sexuelles sur ses petites-cousines. Mais il a supprimé les preuves en laissant le corps dans la nature, si longtemps" assène-t-il clairement avant de conclure son témoignage et de quitter la barre.

Les grandes dates de l'affaire Maëlys © Visactu

