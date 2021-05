Au quatrième jour du procès, la famille d'Arthur Noyer a donné une leçon d'humanité à Nordahl Lelandais

Didier, Cécile, Quentin et mémé ont marqué les esprits et les cœurs. Ils réclament la vérité sans haine à Nordahl Lelandais.

On ne sait si Nordahl Lelandais nous apprendra grand chose sur la manière dont il a tué Arthur Noyer, mais lui aura appris une belle leçon d'humanité. La veille avec ses amis trahis et ce jeudi avec la famille d'Arthur. Didier, Cécile, Quentin et sa mémé. Oui, sa mémé de 73 ans qui lit une lettre à son petit-fils, Arthur, qui la baladait sur le porte-bagage de sa mobylette et se délectait de ses nouilles au beurre... enfin, plutôt du beurre aux nouilles tellement mémé était généreuse avec la plaquette. Petite mémé dont la vie est "anéantie", pour qui "les fêtes n'ont plus d'importance". Tous les matins, elle embrasse la photo d'Arthur dans sa salle à manger. Mémé se tourne vers Nordahl Lelandais et lui demande de dire la vérité. Une de plus ! Mémé, 73 ans.

Quand autant d'êtres, sans haine, depuis deux jours, vous demandent de dire la vérité, c'est sûrement que le récit de l'accusé ne convainc pas grand monde. Quentin le frangin de 25 ans y va franco. Il le tutoie pour mieux atteindre sa cible : "Nordahl, t'as détruit des vies. Les vies de tes parents, de tes potes et les nôtres. Comment tu nies ? Peut-être que tu t'es enfermé dans ta vérité. Mais, à un moment faut prendre ses couilles en mains !" Quentin ne s'est jamais exprimé dans la presse. C'est du brutal, de l'écorché. Son Arthur, frère, meilleur ami, son aîné. Il se souvient. Un été à Capbreton, en vacances, sur la plage centrale bondée, Arthur est parti à la pêche à l'humain. Disparu dans la foule des serviettes à bronzer. On a dû le faire appeler au mégaphone pour le retrouver. Arthur réapparaît ,hilare, entouré de nouveaux copains qu'il vient de se faire et qu'il a hâte de présenter. Arthur, humble, toujours à la recherche de la belle rencontre. Un jour, Cécile téléphone à Quentin. Il doit venir en urgence les rejoindre à Chambéry. Arthur a disparu. Quentin est tellement inquiet qu'il tombe en panne d'essence sur l'autoroute.

Dans la famille, on dansait. On ne danse plus

Deux heures, à la nuit tombante, consacrées aux parties civiles, la famille de la victime. Le premier à parler à la barre du tribunal, le premier à revendiquer devant Lelandais l'humanité des Noyer, c'est Didier, le patriarche et sa grande écharpe bleu pâle, ouverture et générosité pour seules lignes de vies. Il tient à raconter comment il a étreint, mardi, Christiane Lelandais et Alexandra la sœur, "deux familles en détresse". Il n'y a plus grand monde sur Terre pour étreindre Christiane et Alexandra. Et c'est lamentable. Didier ne cautionne pas, au nom de la famille Noyer, les insultes et les menaces que subissent ceux qui tournent autour du tueur de son fils. Quentin le clame lui aussi. "La famille n'est pas responsable des actes de cet homme". Les Lelandais ont envisagé de changer de nom, ils ont recours parfois à des pseudonymes pour éviter le pire. Bannis de la société.

Didier est solaire. On a dit ça d'Arthur. La génétique du cœur. Didier raconte comment ils ont, avec Cécile, élevé les enfants. Les valeurs. Aller vers les autres. Ne parler que des gens qu'on aime. On est ensemble, on partage. Faire le pari de l'intelligence. "Des fois, on peut tomber sur un vrai méchant". Le père se réfère à Dark Vador, ça devrait parler à l'homme derrière la cage de verre. Dark Vador retrouve un peu d'humanité au moment de mourir. "C'est un peu tard non ? "

Chez les Noyer, on dansait en permanence. Avec Quentin, dès qu'un morceau partait, Arthur se trémoussait. Ils ont ri, les parents, quand nous avons revu au cours du procès la vidéo de la dernière nuit d'Arthur au RDC du Carré Curial, la danse des bras du gars un peu gai, danse comique, fort peu académique, la danse de la vie. Pour nous autres, privés du son de cette vidéo-surveillance en noir et blanc, cette dernière danse semblait macabre, terrible, ultimes signaux de vie d'un gamin qui va la perdre. Mais eux, les Noyer, ils ont ri, en repensant à toute leurs danses folles. Didier confie au portrait d'Arthur posé devant lui : "Depuis que t'es parti, je ne danse plus le rock'n roll avec ta mère".

Le cauchemar de Cécile Noyer

Une mère s'adresse à l'assassin de son fils. Cécile Noyer. Elle le regarde droit dans les yeux, ce colosse recroquevillé, qui se fait tout petit, tête basse, comme un gamin qui va prendre une trempe. "Monsieur... non, pas "monsieur"... l'accusé, vous dites que vous avez des moments difficiles, je vais vous raconter mon cauchemar. Arthur me téléphone en pleine nuit : "Il fait froid, je suis perdu, viens me sauver !" Je me réveille, et il n'y a rien sur ma messagerie".

Pendant huit mois, la mère d'Arthur Noyer a allumé toutes les nuits la lumière dans la maison pour que son fils retrouve son chemin. Jusqu'à la garde à vue de Lelandais. Là, elle a compris.

L'humanité se ressent dans la salle d'audience, avec les copains d'Arthur mais aussi ceux de l'accusé, trahis. "L'humanité est là, mais pas dans le box . Je vous ai regardé depuis le début, je vous regarde..." Nordahl Lelandais pleure, il tente de soutenir ce regard, il n'y parvient pas, peut-être qu'il n'ose pas. "Je vous ai regardé. Y a une personne physique mais dedans, c'est vide, c'est froid."

La voix de la maman est de plus en plus forte, elle passe de l'émotion à la colère : "J'ai été obligé de l'enterrer. Vous lui avez volé sa vie, et mêmes ses dernières volontés. Il voulait donner son corps à la science et même ça, vous l'avez volé. Il va falloir commencer à assumer vos actes".