Au sein du C3N de Metz, avec les gendarmes du web

Son nom est ressorti il y a deux semaines, lors du coup de filet mené par le tribunal judiciaire de Nancy qui a conduit à l'interpellation de 5 personnes ayant téléchargé des photos et des vidéos pédopornographiques .

De Metz, un lieutenant et sept sous-officiers du centre de lutte contre les criminalités (C3N) traquent les délinquants du web. Les usurpateurs d'identités en ligne, les auteurs de rançongiciels, etc. Dès lors que les faits se déroulent dans les ex-régions Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, Bourgogne et Franche-Comté, 18 départements en tout, ils peuvent être sollicités aussi bien par les brigades territoriales que par leur office central, ou même agir de leur propre chef.

Des faits toujours plus nombreux

On pourrait s'attendre à les voir officier dans une salle remplie d'écrans et de grandes unités centrales..."Mais ce n'est pas tant les moyens techniques à nos dispositions que les compétences techniques des enquêteurs qui sont importantes, dit le colonel Denis Hebinger, le commandant de la section de recherche de Metz dont dépend le groupe. Vous avez des gens formés au top niveau des enquêtes financières sur internet, de la criminalité numérique en règle générale, avec des spécialités poussées." Par exemple, un sous-officier est spécialisé dans la cryptomonnaie, un autre dans la criminalistique, la révélation de preuves.

Dans le cadre de l'affaire Mia, l'enlèvement de cette petite fillette vosgienne chez ses grand-parents , les enquêteurs ont analysé une centaine de scellés numériques. Ils sont aussi intervenus dans l'enquête sur le groupe "V_V", un réseau antivax dont certains membres actifs sont renvoyés en correctionnel pour harcèlement moral.

Le lieutenant Louis-Marie Lamballe, arrivé récemment à la tête du centre © Radio France - Thomas Lavaud

En 2020, le C3N de Metz a porté assistance dans 35 dossiers. 67 dossiers en 2021. Et la tendance à la hausse se poursuit en 2022 note le lieutenant Louis-Marie Lamballe, arrivé récemment à la tête du centre, et qui a suivi une formation d'ingénieur avant de rejoindre la gendarmerie : "10 milliards d'objets sont connectés et les spécialistes estiment qu'il y en aura peut-être 30 en 2030. Ce sont autant de nouveaux vecteurs d'attaques potentiels. Aujourd'hui, on a à faire à de faux sites extrêmement bien faits, qui proposent des services recherchés. Les pellets de bois par exemple. Ils copient les vrais mais proposent de faux services, et jouent sur la naïveté des clients. Si c'est trop beau pour être vrai, il faut vérifier !"

Face à des délinquants aux connaissances techniques parfois poussées, et évolutives, la Gendarmerie veut développer la formation numérique de ses agents, à tous les échelons. L'objectif est d'atteindre 10 % d'agents formés. En Moselle, cela représenterait une petite centaine de gendarmes.