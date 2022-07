Au Stade de France, des concerts qui font le plein mais pas les restaurants obligés de fermer à minuit

Après Indochine, les Red Hot Chili Peppers et Coldplay, c'est au tour d'une autre superstar de faire le show au Stade de France (Saint-Denis). La chanteuse américaine Lady Gaga y donnera un concert ce dimanche soir, huit après son dernier spectacle en France. Des dizaines de milliers de spectateurs sont attendus. Il y a quelques jours, le groupe Coldplay a réalisé l'exploit de réunir 300.000 fans lors de ses quatre dates programmées au Stade.

Une saison des concerts qui bat son plein, la première véritablement après le Covid et qui se déroule sans problème d'un point de vue organisation et sécurité jusqu'à présent. De quoi redorer l'image du Stade de France après les incidents de la finale de La Ligue des Champions, fin mai. Pourtant, le retour des concerts laisse les commerçants du quartier et surtout les restaurateurs sur leur faim. En cause des horaires de fermeture trop stricts selon eux, imposés par la préfecture de police de Paris.

Fermeture des restaurants à minuit

Tous les restaurants du quartier (hors fast-food) doivent en effet fermer leurs portes à minuit. "C'est comme ça depuis des années, mais disons qu'avant les policiers avaient une certaine tolérance, on pouvait rester ouvert jusqu'à 1 heure voire 2 heures du matin", explique Georges, co-gérant de plusieurs restaurants au pied du Stade. Mais depuis quelques mois, la consigne est appliquée de manière stricte, un peu trop stricte même selon lui. "La dernière fois, les policiers sont passés à 23h45 pour nous demander de commencer à fermer, mais vous imaginez ? Quand vous avez des consommateurs qui arrivent à 23h45 après un concert de Coldplay, qu'ils boivent une bière et qu'ils sont obligés d'évacuer au bout de 10 minutes, c'est du jamais vu, c'est dramatique !"

"Une entrave au travail"

Les soirs de grands événements - concerts ou matches - censés attirer plus de clients, ne sont plus rentables. "On nous explique soi-disant que c'est pour que les spectateurs ne loupent pas le dernier RER ou ne montent pas dans le train alcoolisé mais ils sont assez grands pour décider d'aller au restaurant après un concert et de prendre un taxi si besoin", répond Georges. "C'est 30% de chiffre d'affaires en moins et ce n'est pas rien, surtout deux ans après le Covid", "c'est une entrave au travail", poursuit le professionnel qui dénonce un deux poids, deux mesures. "Si on dépend de la préfecture de police de Paris, alors pourquoi on a pas droit aux mêmes règles que les restaurants à Paris ?"

Assouplir les règles ?

Ce tour de vis sécuritaire aux abords du Stade, il l'a noté aussi sur les arrêtés pris pour interdire la vente d'alcool aux abords de l'enceinte. "À la base c'est pour quelques matches très spécifiques mais ça devient de plus en plus redondant". Le co-gérant, très marqué par les attentats du 13 novembre 2015 - l'un des terroristes s'est fait exploser devant son restaurant - refuse le "tout sécuritaire" et réclame une réévaluation des risques "au cas par cas".

Ces commerces et restaurants fermés dès minuit c'est aussi une entrave à la vie du quartier, pas franchement réputé pour être animé les soirs ou les week-ends hors matches ou spectacles, selon Georges qui espère que le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, fera évoluer les règles. Mais à l'approche des JO de Paris 2024, la sécurité risque au contraire d'être maximale autour du Stade de France qui accueillera les épreuves d'athlétisme et des milliers de spectateurs dans deux ans.