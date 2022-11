EN IMAGES - Nantes : au stade de la Beaujoire, une simulation d'attaque terroriste

Un an qu'ils se préparent. Dans le cadre du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) , plus de 900 professionnels parmi lesquels des figurants, des membres des forces de l'ordre et des secours se sont rassemblés, ce mercredi au parc des expositions à Nantes. Ils ont simulé une double attaque terroriste par arme à feu : l'une au stade de la Beaujoire, l'autre au centre d'entrainement du FC Nantes, à la Jonelière. Le but de cet exercice à grande échelle est d'optimiser la coordination des opérations de sécurité et de secours en cas d'attentat. A un an de la Coupe du monde de rugby qui verra quatre rencontres se jouer à Nantes et à deux ans des Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront en France, la préfecture de Loire-Atlantique veut être prête.

Une centaine de personnels du Samu, des Smur et de la CUMP participent à l'exercice. © Radio France - Léonie Cornet

Plus de 900 professionnels mobilisés

Toute la journée, une centaine de soignants, 150 pompiers, gendarmes, policiers, mais aussi des unités d'élite comme le GIGN, la BRI et 70 agents de la police judiciaire se sont mobilisés pour se préparer en cas d'attaque terroriste.

Plusieurs policiers du RAID participent à l'exercice ce mercredi à Nantes © Radio France - Léonie Cornet

Cette simulation a commencé par une prise d'otage au stade de la Beaujoire, des tirs à la Jonelière, et plusieurs dizaines de victimes. Emmitouflée dans sa couverture de survie, Ombeline a le visage couvert de peinture rouge. "J'ai été projetée au sol assez violement avec une fracture au nez, et on va me mettre de la morphine pour atténuer la douleur", explique cette figurante.

Un mannequin a été disposé au sol pour que la police judicaire puisse fictivement intervenir. © Radio France - Léonie Cornet

Rien n'est laissé au hasard. Le RAID et le GIGN armés comme si une véritable attaque était en cours. Le capitaine des pompiers de Loire-Atlantique, Sébastien Goubaud, coordonne une partie des opérations : "C'est vraiment important pour nous parce que c'est de la pratique, en préparation aux événements sportifs à venir. Nous sommes au cœur de notre métier, on se prépare au mieux, et cela nous permet aussi de travailler et de se coordonner avec les services de l'Etat."

Des étudiants en infirmerie jouent le rôle de victimes interrogées par la police judiciaire. © Radio France - Léonie Cornet

Un an de préparation pour cet exercice

Les services de l'Etat sont d'ailleurs sur place. Pour le sous-préfet de Loire-Atlantique, François Drapé, il a fallu se préparer longtemps à l'avance. "C'est presque un an de travail, avec tous les services, en réaction à ce qu'il s'est passé au Stade de France et ailleurs, explique-t-il. Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours en risque attentat, et qu'un autre événement peut malheureusement arriver."

Toute cette mise en scène n'est que fictive, bien sûr, pour se préparer au mieux avant la sécurisation de la Coupe du monde de rugby en septembre prochain. Le stade de la Beaujoire accueillera quatre matches en 2023, dont la rencontre Irlande-Tonga, le 16 septembre.