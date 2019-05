Au stand de tir d'Ancenis, un homme se tire dans la jambe

Ancenis, France

Ce tireur d'une quarantaine d'année participait ce samedi 11 mai à une épreuve de tir de vitesse, au stand de tir des arquebusiers d'Ancenis.

Le but est de dégainer, de tirer, et de rengainer son arme le plus rapidement possible. C'est en la rangeant que la balle de 9mm est partie se loger dans sa jambe.

La victime a été opérée pour retirer le projectile de sa jambe. Une enquête a quand même été ouverte pour déterminer les causes exacts de cet accident.