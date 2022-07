Au sud de Nantes, un adolescent de 14 ans disparait pendant 8 heures avant d'être retrouvé

L'angoisse a duré de longues heures, ce mardi 27 juillet, au sud de Nantes. Un adolescent de 14 ans, en vacances à La Chevrolière avec sa maman, s'est perdu pendant une ballade à vélo. Un gros dispositif de gendarmerie a été déployé. Il a finalement été retrouvé derrière l'aéroport de Nantes-Atlantique.

Habitué des balades à vélo

Ce qui a particulièrement inquiété les gendarmes, c'est que le garçon, d'origine italienne et qui habite à Marq-en-Maroeul, souffre de troubles autistiques. Ils ne savaient donc pas comment il pouvait réagir. Ce mardi matin, il est parti à vélo comme il le fait tous les jours depuis qu'il est en vacances avec sa maman chez des amis. Il a l'habitude de faire plusieurs boucles du même itinéraire avant de rentrer.

Sauf que cette fois, son attention a été détournée par un chien. C'est comme ça qu'il s'est perdu. Et, comble de malchance, il était parti sans son téléphone portable et sa montre connectée qu'il a d'habitude avec lui. Sa maman et ses amis ont commencé à le chercher, en vain. Ils ont donc prévenu les gendarmes un peu avant 15 heures.

Des recherches à l'aide de l'hélicoptère de la gendarmerie

Un gros dispositif de recherches est alors déployé : une trentaine de militaires, à pied, en voiture, appuyés par une équipe cynophile et un hélicoptère. Pendant plusieurs heures, ça ne donne rien.

L'adolescent finit par être repéré derrière l'aéroport de Nantes-Atlantique par un monsieur qui s'étonne de le voir au bord de la route, avec l'air perdu. Son vélo a déraillé. Heureusement, il connait par cœur le numéro de téléphone de sa maman. Elle saute de joie quand elle apprend que son fils va bien. Les gendarmes l'emmènent ensuite le retrouver.

La maman qui saute de joie

À vol d'oiseau, il y a 15 kilomètres entre La Chevrolière et l'aéroport de Nantes-Atlantique mais les gendarmes estiment qu'en 8 heures, l'adolescent a du rouler bien davantage, tout ça sans boire ni manger.