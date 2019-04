Au sud de Toulouse : accident mortel sur un passage à niveau à Auterive

Auterive, France

Le choc s'est produit sur la ligne Toulouse-Foix, à Auterive au sud de Toulouse. Vers 7h une voiture et un TER sont entrés en collision à un passage à niveau. Le conducteur, un homme de 64 ans, est décédé. Une vingtaine de pompiers sont sur place pour désincarcérer la victime.

La SNCF annonce que la circulation est interrompue entre Auterive et Latour-de-Carol et perturbée entre Auterive et Toulouse.

🚦#FlashInfoTEROCC 7h30.

Accident entre un 🚆 & une 🚘à un passage à niveau vers Auterive. ⤵️

🔸Interruption de circulations entre Auterive↔️Latour.

🔸Importantes perturbations entre Toulouse↔️Auterive.



⚠️ Reportez au maximum vos trajets sur cette ligne.

➕📲 pic.twitter.com/n5A7WR0Aom — SNCF TER OCCITANIE (@TER_Occitanie) April 15, 2019

L'Occitanie, région où l'on trouve le plus de passages à niveau dangereux

32 passages à niveau sont classés dangereux en Occitanie, c'est un record. La semaine dernière une députée LREM des Pyrénées-Orientales a rendu public un rapport pour sécuriser ses points de passages qui sont à l'origine de 30 à 40 morts par an en France. Laurence Gayte propose entre autres la mise en place de radars et d'amendes, la réduction de la vitesse et des franchissements inutiles de cars scolaires et bus réguliers.

En Haute-Garonne, le passage à niveau de Muret, l'un des plus dangereux du département, sera résorbé d'ici la fin de l'année grâce à la mise en service d'un tunnel routier sous la voie ferrée.