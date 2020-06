Au téléphone mais sans clignotant : un automobiliste perd son permis

Confinés, déconfinés, les Bretons se lâchent sur la route. Mais les gendarmes sont sur le bord : "On constate de nombreux comportements dangereux. C'était le cas pendant le confinement. On a vu une forte augmentation des _très grands excès de vitesse_. On suspend le permis sur le bord de la route. Pour les excès de plus de 50km/h, le véhicule est mis en fourrière", prévient Anthony Jacquet, chef de l'escadron de sécurité routière du Finistère.

"On voit surtout un gros relâchement sur les gros excès de vitesse qui ont presque été multipliés par trois. On a six grands excès de vitesse et une centaine d'excès de vitesse sur le département ce week-end."

Le permis retiré à cause du téléphone au volant

Et le week-end de la fête des mères n'a pas freiné les ardeurs : "Ce week-end, il y a eu beaucoup de contrôle et encore une vingtaine de permis retirés et une douzaine de véhicules mis en fourrière pour alcool ou gros excès de vitesse. On constate aussi l'usage du téléphone portable. Et depuis le 22 mai, en cas d'infraction plus téléphone portable, vous perdez votre permis. C'est ce qui s'est passé pour un automobiliste qui avait oublié de mettre son clignotant."

Bientôt une voiture banalisée

Et attention, une voiture banalisée de contrôles, opérationnelle 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 devait arriver en mars. "Les voitures banalisées sont en test, elles vont bientôt arriver pour sécuriser nos routes. "