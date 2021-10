Au tribunal correctionnel de Guéret, deux frères devant la justice pour des affaires différentes

Deux frères devant le tribunal de Guéret, ce jeudi 28 octobre. Ils ont été jugés en comparution immédiate. Le plus jeune âgé de 29 ans a écopé de deux mois de prison ferme pour harcèlement sur son ex-compagne. Son grand frère de 39 ans a lui été condamné à cinq ans de prison dont trois et demi fermes pour violences conjugales, menaces de mort sur policiers, passage à tabac et violences avec machette.