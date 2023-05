Au tribunal de Châteauroux, des audiences reportées en raison du sous-effectif

Si le manque de magistrats est une réalité dans de nombreux tribunaux en France, à Châteauroux ce sous-effectif a désormais des conséquences très concrètes, à savoir le renvoi de certaines audiences. Faute de magistrats suffisants au parquet, des affaires non urgentes sont repoussées plusieurs mois plus tard. La procureure du tribunal, Agnès Abouin, s'était alarmée de la situation dès la rentrée solennelle de janvier, en prévenant déjà à ce moment là que ce type de situation risquait de se produire. Sur les cinq postes de magistrats prévus au parquet de Châteauroux, seul deux sont pourvus actuellement par des magistrats fixes. Un poste est vacant, et deux magistrates sont en congés longue durée. Si le parquet de Châteauroux peut compter sur le renfort d'un juge placé - affecté aux remplacements sur le périmètre de la Cour d'appel de Bourges - cela ne suffit pas pour assurer tout le travail demandé au parquet dans les délais "habituels".

Des délais d'attente qui s'allongent pour certains dossiers

Le parquet assure dans un procès le rôle d'accusation, ce qui nécessite de connaître sur le bout des doigts les différents dossiers traités. Faute de magistrats suffisants, les dossiers les moins urgents (sans détention par exemple des prévenus) peuvent ainsi être renvoyés à plus tard. Ainsi, cinq audiences au tribunal correctionnel au cours desquelles plusieurs dossiers sont examinées ont déjà été repoussées selon l'Union syndicale des magistrats, représentée à Châteauroux par Amélie Laguet, juge de l'application des peines (JAP).

Pour les victimes comme pour les prévenus, cela veut dire attendre encore plus longtemps, ce qui n'est pas toujours facile à accepter confirme Alban Briziou, avocat au barreau de Châteauroux : "les victimes déjà elles ont attendu la fin de l'enquête, elles ont attendu les poursuites, elles ont attendu patiemment l'audience, et on arrive le jour J et on vous dit : 'votre procès va être encore repoussé de six mois (...) Je n'accable pas du tout le parquet, ils font ce qu'ils peuvent, il faut se rendre à l'évidence : il y a un manque criant de moyens (...) Malgré les annonces de notre ministre Eric Dupont-Moretti qui nous annonce une hausse des dotations pour notre ministère (...) pour le quotidien d'une juridiction comme Châteauroux, franchement, concrètement, moi je ne vois pas les moyens arriver. Et je ne suis qu'avocat, je ne suis pas au cœur de la machine" déplore l'avocat.

"Globalement, aujourd'hui les affaires elles sont renvoyées à huit mois quasiment. Avant les derniers normaux d'audiencement c'était six mois (...) entre le moment où il y a des poursuites et le renvoi devant le tribunal" estime Alban Briziou.

Palais de justice de Châteauroux - salle d'audience © Radio France - Manon Klein

Le dernier renvoi d'audiences à Châteauroux s'est produit pas plus tard que début mai. Maître Nathalie Gomot-Pinard, avocate au barreau de Châteauroux, a ainsi vu l'un de ses dossiers repoussé à plus tard. Dans ce cas précis, l'audience aura donc lieu près de deux ans après les faits. L'avocate souligne toutefois "l'intelligence du ministère public [le parquet] " : "dans le cas particulier que je défendais, où j'étais côté prévenu, il y avait notamment le débat, en conséquence, le temps du renvoi, du maintien du contrôle judiciaire avec ses obligations [avant le jugement, certains prévenus doivent observer des obligations] et ce que je demandais a été suivi (...) l'obligation de soins a été levée" relate maître Nathalie Gomot-Pinard.

Des conséquences à l'application des peines

Le rôle du parquet ne se limite pas à celui de l'accusation pendant les procès. Ses magistrats sont également en charge de la direction des enquêtes, et sont amenés à intervenir pour un ensemble de décisions diverses. Le pôle de l'application des peines est d'ailleurs probablement celui où le manque d'effectifs au parquet de Châteauroux a le plus de conséquences visibles. Il s'agit en effet d'un pôle qui doit traiter de nombreuses demandes, car il y a deux prisons qui en dépendent (le centre pénitentiaire du Craquelin et la maison centrale de Saint-Maur). "Sur les mois de mai et de juin on comptabilise huit audiences qui ont du être supprimées, et trois commissions d'application des peines" détaille Amélie Laguet, juge de l'application des peines et déléguée de l'Union syndicale des magistrats à Châteauroux. "Ca signifie concrètement pour les personnes suivies (...) principalement pour les détenus, des délais qui s'allongent pour voir leur demande examinée (...) C'est des personnes qui sont dans les temps pour solliciter un aménagement de leur peine, qui ont construit un projet, avec des structures qui peuvent les accueillir, des contrats de travail qui peuvent débuter prochainement (...) On essaie tant qu'on peut d'essayer de traiter différemment leur demande, pour ne pas mettre en échec leur projet, néanmoins les moyens du siège ne sont pas extensibles non plus, si bien que nécessairement nos délais s'allongent."

Un manque de moyens "chronique" qui va au delà du parquet

Le manque de magistrats au parquet de Châteauroux illustre un manque de moyens humains plus général au sein du tribunal. Il y aurait ainsi un sous-effectif de 15% chez les agents du greffe selon l'Union syndicale des magistrats. Plus globalement, sur les 15 postes de magistrats que compte le tribunal, seul 12 sont pourvus par des magistrats fixes. Il faudrait selon les calculs d'Amélie Laguet être à 23 postes de juges pour être dans la moyenne nationale, et 38 pour atteindre la moyenne européenne... soit plus du double que ce compte actuellement le tribunal castelroussin.

"Même à postes pleins, nous sommes en nombre insuffisants" confirme Madeleine Sanchez, juge des enfants à Châteauroux et membre du Syndicat de la magistrature. "On est vraiment sur un sous-effectif chronique, permanent. Ca devient vraiment très difficile à gérer. Les piles [de dossiers] s'accumulent" souligne la juge. L'annonce de recrutements massifs dans le secteur de la Justice - 1.500 postes de magistrats et 1.500 postes de greffiers créés en France d'ici 2027 - est évidement une bonne nouvelle pour le tribunal de Châteauroux, mais l'urgence est d'abord de pourvoir les postes vacants estime Madeleine Sanchez. De plus, les effets de cette annonce ne seront pas visibles avant plusieurs années.

En attendant, le tribunal de Châteauroux, comme d'autres en France, est contraint de tourner avec un nombre très limité de personnes. Au delà des conséquences pour les justiciables, cela a également des conséquences sur ceux qui œuvrent au quotidien pour la Justice, et qui peuvent ressentir de la souffrance au travail. On dénombre ainsi plusieurs cas de burn-out sur le ressort de la Cour d'appel de Bourges, qui couvre l'Indre, le Cher, et la Nièvre.