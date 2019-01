Au tribunal de Châteauroux, par manque de greffiers, les délais d'audience vont doubler

"À Châteauroux, nous avons un besoin criant d'effectifs. 600 jeunes greffiers sont sortis d'école en 2018, pas un seul n'est venu chez nous à Châteauroux." Jean Louis Guionnet est très remonté. Le greffier au tribunal de grande instance de Châteauroux l'assure, les délais d'audience vont augmenter.

Pour le justiciable, les délais vont augmenter. On est à cinq, six mois entre le début d'une affaire et l'avoir traité. On va passer à un an. On risque de doubler les délais. On craint de faire des erreurs. Jean Louis Guionnet, TGI de Châteauroux.