Au tribunal de Nantes, une rentrée dans un "climat d'insécurité difficile"

Hasard du calendrier, c'est au terme d'une semaine avec des faits marquants en matière de délinquance sur Nantes - viol d'une femme en pleine rue, un ado blessé par balle et un jeune homme tué par balle à Saint-Herblain - que s'est tenue la "rentrée des classes" du tribunal de Nantes. Précisément, l'installation officielle des nouveaux magistrats - 10 au total - la plupart venant compenser des départs et quelques renforts aussi.

Franck Bielitzki, président du tribunal, a tenu à saluer "le travail des forces de l'ordre." Discours dans le même sens de la part du procureur qui évoque "une rentrée particulièrement complexe" et "un climat d'insécurité difficile." Cette semaine, l'Etat a envoyé sur Nantes des renforts policiers, des effectifs temporaires. La mairie le martèle, elle veut aussi plus de moyens pour la Justice.

En attendant de voir les effectifs grossir, au tribunal, on se réorganise...

Au tribunal de Nantes, magistrats, fonctionnaires, avocats alertent depuis des mois sur les effectifs. Pour être dans la moyenne européenne, par exemple, il faudrait quasiment quatre fois plus de magistrats. "Il y a une demande aussi de la population qui voit bien que les juridictions sont en difficulté. La volonté a été manifestement prise en compte, maintenant, il faut qu'elle se traduise dans la réalité. Cela dit, nous ne sommes pas naïfs, nous savons qu'il faut un certain temps pour que cela se concrétise. Un magistrat ne se forme pas du jour au lendemain", fait remarquer Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. Cela prendra donc temps. En cette rentrée, ici ou là, le tribunal a gagné quelques postes dont un très attendu de juge d'instruction qui mène des dossiers longs, compliqués, sensibles. Nantes compte désormais sept juges d'instruction et la pile des dossiers qui leur sont confiés ne fléchit pas.

... avec des efforts qui commencent à payer

Alors, au tribunal, magistrats, fonctionnaires se sont réorganisés pour qu'en attendant une augmentation significative des personnels la Justice soit plus efficace. Il y a par exemple le développement des alternatives aux poursuites, avec une sanction sans forcément passer par la case procès. Et ça commence à payer. Ainsi, les délais de jugement sont passés de 14 à 12 mois "même si c'est toujours élevé" selon le procureur. Le parquet a aussi plus recours aux comparutions immédiates, ces procès dans un délai très, très proche des faits reprochés : +20% en un an, soit une centaine de dossiers supplémentaires. Autre illustration avec le nombre de personnes jugées en matière d'affaires criminelles : quasiment autant sur les six premiers mois de l'année 2021.