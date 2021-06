Au tribunal de Rouen, "il faut que les informations circulent", pour éviter de nouveaux féminicides

Après les derniers féminicides survenus en France, notamment à Mont-Saint-Aignan ces derniers jours, le gouvernement réplique et veut mieux protéger les femmes victimes de violences. L'invitée de France Bleu Normandie, Marianne Lepaitre, substitute générale à la cour d'appel de Rouen, référente pour la lutte contre les violences intrafamiliales fait le point sur la situation.

Aides des femmes victimes et surveillance des hommes violents

Sur les téléphones grave danger, "des smartphones avec un système d'alerte discret et silencieux", il y en a 44 en Seine-Maritime et dans l'Eure. 39 sont déjà attribués. "Le parquet est à flux tendu avec ces téléphones", reconnaît Marianne Lepaitre. "Ils sont attribués à des femmes victimes de violences qui ne vivent plus avec l'auteur de ces violences. En cas d'appui sur le bouton, c'est un téléopérateur privé qui apprécie la situation."

Autre priorité, le suivi des hommes violents, grâce notamment aux bracelets anti-rapprochement. "Trois hommes en portent un à Dieppe, deux à Rouen et un à Evreux. Ils les portent, généralement, à la cheville, et il y a une zone déterminée dans laquelle il ne doit pas rentrer."

Un suivi pour éviter la récidive

Les hommes violents peuvent être accueillis dans des centres spécialisés, "où la priorité, c'est de faire sens à la peine, détaille Marianne Lepaitre. Il faut contraindre à suivre un groupe de paroles, un cursus de plusieurs mois, chapeauté par des psychologues. Il faut qu'il y ait une responsabilité, une prise de conscience de la place de la femme dans la société."

Et pour éviter les récidives, Marianne Lepaitre insiste sur la nécessité d'une coopération entre chaque acteur de la justice : "Il y a un projet de juridiction qui fait intervenir tous les acteurs pour resserrer le suivi des auteurs de violences. Tout intervenant doit mettre en commun ses informations au procureur pour pouvoir actionner tous les leviers possibles."

L'interview de Marianne Lepaitre est à retrouver ici :