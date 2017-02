Au tribunal de Vienne, des peines de prison ferme pour les voleurs de Famas

Les trois hommes poursuivis après le vol de deux fusils d'assaut dans un fourgon militaire banalisé, à La Verpillère le 2 février, ont été jugés ce vendredi 10 février en comparution immédiate à Vienne. Ils sont condamnés à des peines de 10 mois, 18 mois et 2 ans de prison.

C’est dans un tribunal placé sous haute surveillance par les forces de l’ordre que les trois individus ont comparu. Dont un seul en détention, l’auteur du vol. Âgés de 47, 40 et 31 ans, tous les trois sont des habitués des tribunaux. Pas moins de 18 mentions au casier judiciaire du principal prévenu qui s’explique : « On allait avec mon neveu acheter de l’alcool au supermarché, et en passant devant le parking du Mac Do, j’ai vu un fourgon blanc. J’ai dit à mon neveu de s’arrêter ». Pendant que le neveu reste faire le guet au volant, l’oncle fracture les portes du fourgon et s’empare de trois sacs à dos et d’un grand sac de sport. Le tout sous les yeux d’un routier lituanien dont le témoignage sera précieux pour les gendarmes.

"J'ai fouillé, j'ai vu les armes, et je me suis dit : on est dans la merde."

De retour chez eux, vient le moment d’inspecter le contenu des sacs. "J'ai fouillé, j'ai vu les armes, et je me suis dit : on est dans la merde." Impression confortée quand les deux hommes apprennent que 200 gendarmes sont lancés à leur recherche. L'oncle et son neveu affirment qu'ils avaient juste l'intention de voler du matériel de chantier, et qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à des militaires. « Pourtant, quand vous êtes arrivés, l'un d'eux est passé sous votre nez », observe la présidente en brandissant une photo de vidéosurveillance. « Je ne l’ai pas remarqué, j’avais trop bu le soir d’avant », lui répond le prévenu depuis son box. Le procureur précise que trois mitrailleuses se trouvaient aussi dans le fourgon, sous des couvertures.

« On voulait rendre les armes, les laisser quelque part et prévenir les gendarmes », martèle l’oncle. Le procureur cite des écoutes téléphoniques où il est dit qu'une personne est prête « à prendre les deux pour 1200 euros ». Réponse : « On ne parlait pas des armes mais de voitures ». Le troisième larron lui, poursuivi pour recel, assure qu’il n'a fait que rendre service à son ami qui lui avait demandé de cacher une arme dans son garage, juste pour une heure. Dans les faits, l'heure s’est transformée en plusieurs jours. L’autre Famas avait été caché dans le garage d’une amie qui a été mise hors de cause.

"Il fallait redorer le blason de la grande muette"

Les avocats de la défense évoquent des branquignols, des pieds nickelés, des voleurs, certes, mais n'ayant aucune accointance avec le milieu ou le terrorisme. Maître Philippe Bontems dénonce la surmédiatisation de l'affaire, orchestré dit-il, par le ministère de la Défense, lequel avait tout intérêt à faire oublier la faute grave des trois soldats, qui avaient laissé leur arsenal sans surveillance sur un parking."Il fallait redorer le blason de la grande muette". Le ministère public réclame des peines de 18 mois, 3 ans et 4 ans d'emprisonnement. Le tribunal sera plus clément en prononçant des peines de 10 mois de prison pour le receleur, 18 mois pour le neveu et deux ans pour l’oncle. Ils se voient en outre chacun condamnés à une interdiction de port d’arme pendant cinq ans.