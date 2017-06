Au tribunal de Vienne : retour sur une nuit de feu à l'Isle d'Abeau

Deux jeunes hommes comparaissaient ce mardi 13 juin devant le tribunal correctionnel de Vienne pour répondre d'une série d'incendies commis en mars dernier dans le quartier Pierre Louve à l'Isle d'Abeau.

"On a eu peur que l'incendie se propage dans les maisons", témoigne une victime." J'ai un enfant de 5 ans qui reste traumatisé par cette nuit-là, et qui demande tous les jours si quelqu’un va venir mettre le feu aux nouveaux garages", ajoute une autre. Dans cette nuit du 18 au 19 mars, une quarantaine de pompiers luttent plus de trois heures durant contre 18 incendies volontaires. Des poubelles, quatre garages et des voitures brûlent. Un habitant est légèrement blessé par la chute d'un pompier sur une échelle.

A quatre reprises, les gendarmes avisent près des sinistres deux individus dont ils contrôlent l'identité. Ils seront interpellés le lendemain. Dans un premier temps les suspects vont nier les faits avant d'avouer leur périple incendiaire mené sur fond de soirée alcoolisée, et de cannabis pour l'un des deux. Le plus âgé fait profil bas à la barre : " j'assume, je ne suis pas fier de moi, à 27 ans c'est débile". Le plus jeune, 20 ans, se dit désolé.

Les faits reconnus par les prévenus, pas par leurs défenseurs

Des aveux que l'un des défenseurs, Maître Gaël Morel, met en doute, insistant sur l'absence de flagrant délit et le manque de preuves. Il invoque même l’illégalité de la vidéo prise par une habitante à l’aide d’une caméra de surveillance installée chez elle et filmant le parking où son véhicule avait été dégradé deux mois plus tôt. Une caméra braquée sur la voie publique doit être déclarée et autorisée, ce qui n’était pas le cas. Cette vidéo du reste ne montre pas grand-chose. On ne distingue pas les visages, mais seulement la tenue vestimentaire des suspects.

L'autre avocat estime que plusieurs incendies, les plus graves, ne peuvent être mis à leur compte. Les défenseurs réclament la relaxe de leurs clients. Le ministère public a quant à lui pris note du passé jusque-là sans faux-pas majeur des deux prévenus. Il a requis une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve avec obligation de soins, de travailler et d'indemniser les victimes. Le jugement sera rendu le 4 juillet.