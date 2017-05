Au tribunal, les faux procès des collégiens de Seine-Saint-Denis pour mieux connaître la justice

Environ 500 collégiens du 93 ont participé ce vendredi à des simulations de procès au tribunal de Bobigny. Des audiences préparées en amont dans les classes pour mieux appréhender le fonctionnement de la justice.

Trois mineurs prévenus pour avoir frappé un camarade de classe dans un lycée. Le tribunal pour enfants se penche sur un dossier de violences volontaires ce vendredi. Mais les assesseurs, le greffier, le procureur, la victime, les prévenus, leurs familles et même les témoins sont en fait des élèves du collège Lucie Aubrac de Livry Gargan. Depuis des semaines ils travaillent en classe avec leurs professeurs sur ce dossier et endossent chacun un rôle différent.

Ici Hocine dit avoir été frappé par deux garçons. "Vous reconnaissez les faits?" questionne Edouard Durand, juge pour enfants au tribunal de Bobigny, s'adressant aux faux prévenus mais conservant son sérieux pendant les 2 heures et demi de débat. A l'arrivée et après avoir délibéré avec des élèves, il prononce des peines de prison avec sursis pour deux des trois prévenus.

"J'étais la victime" raconte cette élève de Saint-Denis Copier

L'image d'une "justice à l'américaine" déconstruite

"On s'attendait à pire" commente Yasmine, l'avocate d'un des deux garçons, "on savait qu'il ne serait pas relaxé". Cette expérience lui a permis de déconstruire quelques préjugés sur les tribunaux. "Par exemple, on ne dit pas 'objection' comme dans les films" sourit-elle.

Ses professeurs d'Histoire-Géographie, qui ont préparé l'exercice ont du se confronter à cette image d'une "justice à l'américaine" comme le souligne Emilie Poncelet, avant d'expliquer le fonctionnement des tribunaux français. Et ce procès, qui met justement en scène des mineurs, issue d'une affaire réellement jugé il y a quelques année permet de "montrer qu'on ne peut pas frapper quelqu'un, faire certaines actions qui paraissent peu graves" aux élèves selon Christine Sauret, sa collègue.

Les collégiens ont joué un faux procès Copier

Comprendre le fonctionnement de la justice

Les élèves ont aussi eu la chance de s'exercer aux côtés de magistrats. "Quand il est arrivé dans la salle il m'a dit que pour lui un procureur est un méchant" confie Christophe Salort, en charge du parquet des mineurs à Bobigny et qui a assisté Isaac, procureur d'un jour, avant d'ajouter : "je lui ai expliqué que le rôle de l'application de la loi c'est aussi de protéger les victimes, et je pense qu'il a compris".

Environ 500 élèves, de 24 classes de collèges de Seine-Saint-Denis sont venus simuler une audience à partir du même dossier, réel, ce vendredi. "C'était intéressant de les amener à réfléchir" souligne Renaud Le Breton de Vannoise, président du TGI, qui a lui même présidé une de ces audiences fictives. "La justice n'est pas là pour se venger, mais pour prendre en compte plusieurs paramètres et notamment le souci de la réparation de la victime et de la réinsertion de l'auteur des faits de l'autre" conclut-il.