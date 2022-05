Au volant d'une voiture à 13 ans, une adolescente tente de foncer sur des policiers à Besançon

L'interpellation n'est pas passée inaperçue ce mercredi après-midi à Besançon : deux adolescentes âgées de 13 ans ont été arrêtées, alors qu'elles étaient seules dans une voiture. La scène commence dans le quartier de Planoise, où les agents repèrent ce véhicule conduit par une jeune fille, dans le secteur du collège Voltaire. Une patrouille est envoyée sur place, avec des policiers motards.

Elles tentent de foncer sur les policiers

À la vue des motos de police, la jeune conductrice, âgée de 13 ans, donne des coups de volant et tente de foncer sur les forces de l'ordre. Un coup à droite, un coup à gauche... la voiture roule mal, et essaye de renverser les motards. Elle se retrouve rue de Dole, coincée dans les embouteillages à 17h30. Les policiers interviennent alors et sont obligés de casser le pare-brise et la vitre côté passager pour déverrouiller les portes et extraire les occupantes de la voiture.

Arrêtées et placées en garde à vue

La conductrice et sa passagère sont arrêtées. Leur garde à vue est toujours en cours ce vendredi matin. L'enquête doit déterminer notamment à qui appartient la voiture, et pour quelles raisons ces jeunes filles ont pris ces risques.