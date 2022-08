Au volant d'une voiture de sport, il échappe aux gendarmes à deux reprises en Dordogne

Un jeune homme de 19 ans était jugé en comparution immédiate jeudi 25 août par le tribunal correctionnel de Bergerac. Il y a deux semaines, il a échappé aux gendarmes à deux reprises. Ils l'ont finalement interpellé lundi, en possession d'herbe et de résine de cannabis.

Une voiture de sport immatriculée en Pologne

Il y a deux semaines, le 11 août, les gendarmes patrouillent dans le centre-ville de Sarlat, noir de monde à cette période, lorsqu'ils voient passer une Audi S3 noire, un modèle ultra-sportif, flambant neuve avec une plaque polonaise. Interloqués, les militaires tentent de l'interpeller, activent leurs sirènes et allument les gyrophares, mais le conducteur ne s'arrête pas. S'ensuit une véritable course-poursuite, sur les routes sinueuses du Périgord noir, jusqu'aux Eyzies. Là, les gendarmes sortent même une herse, comme dans les films, mais le chauffard l'évite et manque de tamponner un véhicule qui arrivait en face.

Dix jours plus tard, samedi 20 août, les gendarmes retrouvent le même conducteur, à Sarlat, au volant d'une Golf blanche, elle aussi immatriculée en Pologne. Ils l'interpellent finalement deux jours plus tard, devant une pizzeria. Ils retrouvent 73g d'herbe et 20g de résine de cannabis.

Trois ans de prison

A la barre, le prévenu revient sur ses premières déclarations en garde à vue. C'est vrai, il n'a pas le permis de conduire, il reconnaît avoir consommé des stupéfiants, mais ce n'était pas lui au volant des deux voitures. C'était son ami. "On se ressemble, on a tous les deux les cheveux longs et on portait une casquette", explique-t-il. Le procureur n'y croit pas, les gendarmes l'ont reconnu, ils sont formels, ils le connaissent depuis qu'il est tout jeune. "Les gendarmes, ils ont une dent contre moi, justifie le jeune homme. Ils cherchaient la petite bête pour me faire tomber." Le tribunal le condamne à trois ans de prison avec maintien en détention, dont un an avec sursis, ainsi qu'à la révocation d'un précédent sursis, à hauteur de cinq mois.