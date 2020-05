Le maire d'Aubenas a rendu le port du masque obligatoire sur le marché, par arrêté. Ce samedi, la police était chargée de faire respecter la loi, alors que de nombreux habitants ne portaient pas de masque. Une femme a notamment refusé de se plier à la règle et son interpellation a dégénéré.

Aubenas : elle refuse de porter un masque au marché et mord le policier qui tente de l'interpeller

La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux

De nombreux habitants ne portaient pas de masque ce samedi au marché d'Aubenas, le maire l'a pourtant rendu obligatoire par arrêté. Les policiers municipaux étaient mobilisés sur le marché pour faire respecter cette nouvelle règle, ils ont fait face à un groupe de personnes hostiles, qui a refusé de se protéger le visage. Les agents ont alors appelé la police nationale en renfort.

Parmi les récalcitrants, une jeune femme, née en 1990, s'est vigoureusement opposée aux policiers. Elle a refusé de porter un masque, puis a invectivé les forces de l'ordre alors qu'ils tentaient de la contrôler. Autour d'elle, de nombreux habitants lui ont témoigné leur soutien et ont conspué les agents. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux.

Selon le parquet, la jeune femme a mordu un des policiers nationaux pour échapper à son interpellation. Celui-ci a porté plainte et s'est fait prescrire deux jours d'ITT. Après avoir réussi à s'échapper du véhicule de police, la jeune femme a finalement été conduite au commissariat et placée en garde à vue. Elle a refusé de décliner son identité, c'est donc sa mère qui a fourni son nom aux policiers. La jeune femme a reconnu les faits. Elle est convoquée en novembre prochain au tribunal pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique.