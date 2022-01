Aubenas : hommage à un petit garçon mort à 9 ans

Ils sont venus avec des bougies et quelques bouquets de fleurs. Parents et amis se sont rassemblés sur les lieux mêmes de l'accident. Le 12 janvier 2021, Diégo-Yomba, 9 ans et sa maman sont percutés par un camion alors qu'ils traversent le boulevard Jean-Mathon juste en dessous du Champ de Mars. La maman de Digéo est grièvement blessée. Diégo ne s'en sortira pas.

"Justice pour Diégo"

Justice pour Diégo-Yomba dit l'affiche tenue par la famille. Le parquet de Privas a classé l'affaire sans suite. Et pourtant la maman veut que la justice enquête. Elle veut savoir pourquoi le conducteur du camion ne les a pas vus, elle et son fils.

La tante de Diégo-Yomba s'étonne qu'à cet endroit où il y a un passage important de piétons et de voitures la signalisation n'ait pas été renforcée.

Amis et famille ont lâché des ballons éclairés dans le ciel © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

La famille et les amis ont allumé des ballons éclairés qui se sont élevés dans le ciel en hommage au petit garçon mort il y a tout juste un an.