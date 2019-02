Aubenas : le camion du café associatif détruit par un incendie

Aubenas, France

Le camion a été victime d'un incendie lundi soir. Il est hors d'usage, à l'état d'épave et il sera emmené à la casse dans les jours qui viennent.

Un camion déjà endommagé en janvier dernier

Le camion bar avait déjà subi quelques dégâts il y a plus d'un mois. Dans la nuit du 14 au 15 janvier, il avait déjà été victime d'un incendie. L'auvent avait été abîmé. Mais cette fois tout le camion a brûlé. L'association a porté plainte et a rencontré mardi après-midi le maire d'Aubenas. Tous souhaitent relancer ce projet. Ce café associatif installé dans un quartier populaire d'Aubenas propose d'échanger autour d'un verre et de pâtisseries.

Un collectif toujours motivé

L'association souhaite relancer ce projet sur lequel elle a travaillé pendant un an et demi.

C'est 2.000 € de subventions publiques qui sont partis en fumée explique Isabelle du collectif.

Un rassemblement est prévu sur les lieux de l'incendie le 9 mars prochain vers midi pour fédérer les bonnes volontés et repartir de zéro.