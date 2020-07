Aubenas : le parquet ouvre une information judiciaire pour meurtre

L'homme qui a été tué dimanche matin à Aubenas a reçu quatre coups de couteaux. Trois ont été donné dans la région du coeur dont un s'est révélé mortel. C'est ce qu'indique le parquet de Privas après les premières investigations. Une autopsie du corps aura lieu mardi. La victime était âgée de 36 ans.

Information judiciaire pour meurtre

L'agresseur présumé a 27 ans. Il est né au Maroc et était très alcoolisé au moment des faits. Il n'a pu être entendu que dimanche soir. On ne connaît pas encore les circonstances de cette agression. S'agit-il d'une simple bagarre ou y a-t-il un motif particulier? L'enquête devra le préciser. Le parquet de Privas ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. Elle est confiée à un juge d'instruction du pôle criminel d'Avignon. Le jeune homme, auteur présumé des faits devrait y être présenté pour sa mise en examen et très certainement son incarcération.