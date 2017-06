Aubenas : prison ferme pour deux rugbymen du RCAV responsables d'un accident de la route

Deux joueurs de rugby du rugby club Aubenas Vals (RCAV) ont été condamnés à de la prison ferme, ce jeudi, par le tribunal de Privas. Ivres, ils avaient provoqué un accident de la route dans la nuit du 16 au 17 en mars. Le club lui-même n'est pas en cause.

Deux joueurs de rugby du rugby club Aubenas Vals (RCAV) étaient jugés, ce jeudi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Privas. Dans la nuit du 16 au 17 mars dernier, ils avaient provoqué un accident de la route alors qu'ils étaient ivres.

Ivres, ils ont grièvement blessé un père de famille ardéchois

Ces deux joueurs fidjiens de 29 ans et 32 ans avaient grièvement blessé un Ardéchois dans un accident de la route dans la nuit du 16 au 17 mars dernier. Les deux rugbymen, ivres, sortaient alors de boite de nuit après une semaine d'entrainement intensif. Ils étaient alors en congé pour deux semaines, sans match.

Le conducteur du véhicule, trois-quarts aile au RCAV avait 2,25 grammes d'alcool par litre de sang et son permis fidjien n'était pas valide en France. Son passager était un deuxième ligne au club de rugby d'Aubenas. C'est à ce dernier qu'avait été prêtée la voiture pour la soirée.

Le père de famille ardéchois grièvement blessé ne peut toujours par remarcher, trois mois après cet accident causé par deux rugbymen du RCAV. © Radio France - Clotilde Brunet

Vers 4h du matin, leur voiture a percuté celle qui arrivait en face. A l'intérieur, un père de famille ardéchois de 35 ans qui partait au travail dans une usine de Labégude. Grièvement blessé dans l'accident, il a eu trois mois d'ITT et il est obligé encore aujourd'hui de se déplacer en fauteuil roulant.

Un an et demi de prison ferme pour le conducteur, six mois pour le passager

Le conducteur du véhicule, 29 ans, a été condamné, ce jeudi après-midi, par le tribunal de Privas, à un an et demi de prison ferme et un an avec sursis.

Son passager, 32 ans, a été condamné à six mois de prison ferme et six mois avec sursis pour non assistance à personne en danger.