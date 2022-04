Aubenas : un contrôle routier tourne mal, trois policiers sont blessés

Un banal contrôle routier effectué ce mercredi 20 avril à 18h à Aubenas a mal tourné. Les policiers arrêtent un véhicule et remarquent à l'intérieur un sachet de cannabis. Ils demandent au conducteur de descendre et là l'homme de 35 ans se déchaîne. Il donne un coup de tête à un policier, en griffe un autre au visage et mord le 3ème fonctionnaire à la cuisse, ce qui lui vaudra 8 jours d'ITT. Le conducteur violent ne s'arrête pas là, il crache sur les trois policiers, les insulte et les menace de mort. Finalement interpellé, l'homme est placé en garde à vue. Dans sa voiture, les policiers retrouvent un autre sachet de cannabis et une matraque télescopique.

Le conducteur est positif au cannabis

L'homme de 35 ans, positif au stupéfiant, a été déféré au parquet de Privas ce vendredi 22 avril pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, menaces de mort, outrage, détention de stupéfiants, port d'arme de catégorie D. Il sera jugé en comparution immédiate mardi 26 avril à 13h30 au palais de justice de Privas.