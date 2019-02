Aubervilliers : un appel à témoins pour retrouver le convoyeur de fonds qui a disparu avec trois millions d'euros

La préfecture de police lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le convoyeur de fonds qui s'est envolé avec près de trois millions d'euros lundi 11 février à Aubervilliers. Adrien Derbez, 27 ans, est, selon les autorités, susceptible d’être armé et dangereux.

Aubervilliers, France

La brigade de répression du banditisme (BRB) lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le convoyeur de fonds qui s'est envolé avec près de trois millions d'euros lundi 11 février à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il travaillait pour la société Loomis France. Le communiqué de la préfecture de police indique que "l’arme longue en dotation collective présente dans le camion" a "également disparu".

La brigade de répression du banditisme a été saisie, sur instruction du parquet de Bobigny, d’une enquête de flagrance pour des faits de vol, infraction à la législation sur les armes et dégradations volontaires.

Un homme né à Marseille âgé de 27 ans

La préfecture de police indique qu'il s'appelle Adrien Derbez et qu'il est né le 17 septembre 1991 à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Il a les cheveux bruns, les yeux marrons et est de corpulence athlétique. Selon le communiqué, il est susceptible d’être armé et dangereux.

Le numéro vert pour appeler les autorités 0800.00.27.08

Les autorités invitent toute personne "ayant été témoin des faits et d'une manière générale toute personne susceptible d'apporter des éléments intéressant l'enquête" à contacter l'Etat-major de la Police Judiciaire de Paris au numéro vert 0800.00.27.08 (7j/7, 24h/24) ou par courriel à l'adresse suivante : pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.