VIDÉO - Des policiers font la fête au commissariat d'Aubervilliers en plein couvre-feu

Une fête en plein commissariat, sans respect des gestes barrières et en plein couvre-feu, la scène paraît hallucinante et pourtant elle s'est bien déroulée au commissariat d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), la semaine dernière, comme le révèle une vidéo du média en ligne Loopsider.

La vidéo a été diffusée, ce mercredi 27 janvier 2021, sur le média en ligne Loopsider. On y voit des policiers faire la fête au sein du commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.

Un "pot de départ" dans le commissariat

Selon Loopsider, la scène se déroule le 22 janvier dernier, lors d'une soirée organisée pour fêter la mutation d'une lieutenant. On distingue clairement (malgré le floutage) des hommes et des femmes, danser, boire et manger dans la salle de repos qui n'est pourtant pas censée accueillir plus de 6 personnes en raison de la crise sanitaire.

Sans masque ni distanciation

La commissaire aurait donné son feu pour l'organisée de ce "pot" mais "en petit comité" et "dans le respect des gestes barrières". C'est une fois qu'elle a quitté les lieux que la soirée a pris "une autre allure". Verre à la main, musique à fond, les policiers dansent, se serrent dans les bras sans masque, sans respecter la distanciation et alors qu'il est 18 heures passées et que le couvre-feu entre en vigueur pour tous les Français, en principe. Parmi la trentaine de participants à cette fiesta, qui s'est éternisée jusqu'à 3 heures du matin, il y aurait des capitaines et des officiers de police judiciaire.

La préfecture de police attend des explications

Contacté par France Bleu Paris, la préfecture de police de Paris, réagit ce soir dans un communiqué. Elle rappelle que "les rassemblements conviviaux de personnes sont interdits dans les commissariats et des rappels sont régulièrement effectués aux agents qui doivent se soumettre au protocole sanitaire strict de respect des gestes barrières, de port du masque, et de limitation du nombre de personnes dans une même pièce". Dès la connaissance de la tenue d'un pot de départ au commissariat d'Aubervilliers, la semaine dernière, "des rapports explicatifs ont été demandés aux participants et des sanctions sont envisagées", affirme la préfecture.

Plusieurs syndicats de police, joints par France Bleu Paris, ont refusé de commenter ces images.

La colère de la maire d'Aubervilliers

La maire d'Aubervilliers, Karine Franclet (UDI), ne cache pas sa colère en voyant ces images. "C'est irresponsable d'un point de vue sanitaire... On se bagarre pour avoir un centre de vaccination, pour faire manger les enfants [à l'école] dans le respect des règles sanitaires pour faire en sorte que ça continue malgré le virus et quand on voit des actes comme ça, on se dit, ce n'est pas possible !". Karine Franclet espère des sanctions pour les participants de cette soirée.