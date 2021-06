Aubervilliers : deux agents de la police municipale accusés de propos racistes

Des policiers accusés de racisme... par leur propres collègues. Ça se passe à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Trois agents de la police municipale ont écrit un courrier à la maire UDI Karine Franclet et aux syndicats pour les alerter des propos tenus par deux coéquipiers, selon une information du Parisien, confirmée par l'élue elle-même, à France Bleu Paris.

"Se promener dehors pour se croire au bled"

Dans ce courrier envoyé, début mai, les trois agents, qui travaillent depuis plusieurs années à la police municipale, relatent notamment des propos qu'aurait tenu l'un des policiers, arrivé en septembre dernier, tout comme son autre collègue mis en cause. "Pas besoin de partir en vacances à l'étarnger, il suffit de se promener dehors pour se croire au bled", voilà l'une des phrases que l'homme aurait prononcée devant un collègue d'origine maghrébine. Il se serait moqué aussi de l'accent d'un autre collègue, d'origine africaine. Enfin, il aurait déclaré un jour qu'il était temps de "s'occuper des bâtards de cité".

Un rappel à l'ordre mais pas de sanctions

La maire d'Aubervilliers a reçu les deux policiers mis en cause mardi soir. Ont-ils reconnu avoir tenu ces propos ? L'élue, interrogée par France Bleu Paris, élude la question. "Quand on est arrivés en juillet 2020, la police municipale faisait déjà l'objet de nombreux conflits internes et de dysfonctionnements, une partie des propos relayés étaient déjà mentionnés dans une enquête administrative diligentée entre novembre dernier et mars", rappelle-t-elle. "Je pense que l'origine de cette histoire est un règlement de compte entre agents", poursuit la maire.

Karine Franclet assure tout de même avoir rappelé à l'ordre les deux policiers. Mais pas de sanction disciplinaire pour le moment. La maire avance la présomption d'innocence à respecter. "Si les personnes se sont senties victimes de propos racistes, il faut qu'elles portent plainte et c'est à la justice de condamner cet acte". Si les faits sont avérés, il y aura des sanctions, promet l'élue "Moi j'ai rappelé, aux collègues de la PM, à quel point ces propos s'ils sont avérés ne sont pas dans mes valeurs, évidemment je condamne le racisme et les discriminations".

Une manoeuvre politique ?

Karine Franclet pointe le "timing" de ces révélations, à quelques jours du premier tour des élections départementales, alors qu'elle est candidate sur le canton d'Aubervilliers. "Je m'interroge vraiment sur la temporalité de cette affaire... je trouve la ficelle un peu grosse".

Anthony Daguet, opposant PCF au conseil municipal et candidat aux départementales sur la liste de gauche Agir nous protège, dénonce lui des propos "scandaleux" de la part des deux agents mis en cause. _"Dans n'importe quelle entreprise en France ou ailleurs, surtout après tout ce qu'il y a eu autour du mouvement Black Lives Matter, il y aurait eu au moins des mesures conservatoires", estime-t-il. "On peut renforcer la police municipale autant qu'on veut, mais on est pas obligé de recruter des policiers racistes"_, dit-il.

40 policiers municipaux d'ici la fin de l'année

Depuis son arrivée à la tête de la ville, la maire UDI a décidé d'armer la police municipale et d'augmenter ses effectifs, en les faisant passer de 12 à 26, avec l'objectif d'atteindre 40 agents d'ici la fin de l'année. Elle avait fait de la sécurité, l'un de ses principaux arguments de campagne, lors des dernières municipales. "Le vrai sujet, c'est la sécurité de nos concitoyens et oui, elle doit être assurée par des fonctionnaires exemplaires", rappelle Karine Franclet.