Aubervilliers : la maire Karine Franclet dénonce l'agression de gardiens d'immeubles de l'OPH

Depuis quelques jours, les salariés de l'OPH (Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers) sont victimes de violences et d'actes d'intimidation. La maire UDI de la commune, Karine Franclet, publie un communiqué ce vendredi, dans lequel elle dénonce des "actes odieux". L'élue y évoque notamment un guet-apens tendue à l'une des agents, jeudi soir. Elle aurait été attendue devant chez elle par deux individus cagoulés qui l'auraient rouée de coups et aspergée de gaz lacrymogènes. Ces faits se seraient déroulés sous les yeux de sa petite-fille âgée de huit ans.

D'autres incidents se seraient produits les jours précédents : tags menaçants à l'encontre des gardiens sur les murs des immeubles et balles d'armes à feu laissées dans leurs boîtes aux lettres. D'après la mairie d'Aubervilliers, ces actes seraient à mettre en lien avec la volonté affichée par Karine Franclet depuis sa prise de fonction en 2020 comme maire et présidente de l'OPH de "remettre de l'ordre" au sein de la structure. "La gestion transparente, intègre et assainie de l'OPH gêne visiblement les affaires de certains", est-il écrit dans son communiqué.