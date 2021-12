Aubervilliers: la mairie ordonne le retrait d'un distributeur de pipes à crack

C'est une décision radicale mais nécessaire selon la mairie d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Elle a décidé de faire retirer le distributeur de de pipes à crack stériles, installé depuis plusieurs années dans la commune, pour limiter le risque de transmission de maladies entre les consommateurs de drogue. Il a démonté ce mercredi 15 décembre. Mais plusieurs associations dénoncent cette décision.

Décision prise pour protéger les riverains, assure la mairie

Samuel Martin, adjoint à la maire UDI Karine Franclet, explique que la ville répond ainsi aux alertes lancées par plusieurs riverains de la porte de la Villette et du quartier des Quatre-Chemins, depuis fin septembre et l'arrivée dans le secteur de plus de 200 consommateurs de crack, évacués du Jardin d'Éole (19e).

"Certains venaient récupérer leur matériel à ce distributeur et faisaient leur inhalation à proximité, sur la voie publique ou parfois dans les parties communes ou dans les parkings des résidences tout autour". L'élu en charge de la voirie poursuit : "Certains riverains qui rentraient du travail, des enfants ou des commerçants, se sont retrouvés confrontés à des tentatives de vol ou des insultes ou de l'exhibitionnisme".

"Beaucoup de problématiques entre les toxicomanes et les riverains" - Samuel Martin, adjoint à la maire d'Aubervilliers en charge de la voirie Copier

Marie, qui vit dans le quartier depuis 1975 confirme. Le distributeur de pipes à crack est installé au pied de son immeuble depuis cinq ans. "Jusqu'à présent on avait aucun problème, mais depuis l'arrivée des nouveaux toxicomanes, c'est un va et vient permanent". La retraitée affirme que certains consomment leur drogue dans les hall d'immeubles, dans les caves et les parkings de sa résidence. "Certaines femmes n'osent même plus garer leur voiture dans le parking". La situation est devenue invivable pour cette dame qui en appelle à l'État pour qu'une "vraie prise en charge médicale" soit proposée aux consommateurs.

Une mauvaise solution dénoncent les associations

Plusieurs associations dénoncent le retrait de ce distributeur, à commencer par l'association SAFE qui gère 80 automates du même genre installés dans toute la région parisienne. Pour sa directrice, Catherine Duplessy, "enlever la machine ça ne va rien résoudre parce que les toxicomanes sont toujours là, juste à côté. En revanche on les prive de leur outil de prévention contre l'hépatite C mais aussi contre le VIH". Ce sont des années de prévention qui s'envolent presque avec la disparition de ce dispositif.

Chaque année, 7.000 pipes à crack étaient retirées dans le distributeur et 5.000 seringues dans les deux autres machines installées à Aubervilliers, "un territoire où avant l'installation de ces automates, on estimait à 80% le nombre de consommateurs de crack atteints de l'hépatite C ", rappelle Catherine Duplessy