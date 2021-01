Aubervilliers : ouverture d'une enquête judiciaire après la fête entre policiers au commissariat

Une enquête judiciaire a été ouverte et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) est saisie, après l'organisation d'une fête au commissariat d'Aubervilliers, la semaine dernière, en plein couvre-feu.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Bobigny, après un pot de départ organisé pendant le couvre-feu et sans respect des gestes barrières au commissariat d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), selon les informations de nos confrères de France Inter. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a aussi été saisie.

L'enquête judiciaire s’ajoute à une autre enquête, administrative, ouverte par la préfecture de police de Paris. "Une enquête administrative est diligentée et des sanctions administratives seront prises à l'encontre des participants", a-t-elle précisé dans un communiqué envoyé, le mercredi 27 janvier 2021, quelques heures après la diffusion d'une vidéo de la soirée sur le site de Loopsider.

Sur les images, on peut voir, malgré le floutage, des fonctionnaires danser, chanter et se serrer les uns contre les autres pour prendre des photos, le tout sans respecter la distanciation et sans porter de masque. La fête s'est déroulée en pleine nuit, alors que les Français sont soumis à un couvre-feu dès 18 heures.