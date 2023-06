Aubervilliers : près 13.000 cigarettes électroniques "puffs" de contrefaçon saisies

Elles envahissent le marché et séduisent notamment les plus jeunes : plus de 12.700 cigarettes électroniques jetables "puffs" ont été saisies le 30 mai à Aubervilliers, par les douaniers parisiens, dans le cadre de l'opération Colbert. Il s'agissait de produits de contrefaçon, découverts lors d'un contrôle aux locaux d'un fournisseur d'une boutique de téléphonie, où d'autres contrefaçons avaient été découvertes. Les marchandises litigieuses, d’une valeur de plus de 64 000 euros, ont été saisies et devraient faire l’objet d’une réexportation hors de l’Union européenne.

ⓘ Publicité

Emballage séduisant pour les jeunes

Si les taux de nicotine dans les produits saisis sont conformes, dans les seuils autorisés, "l’emballage de ces produits laisse apparaître différents manquements" précisent les douanes dans un communiqué, puisqu'il représente des fruits et "une esthétique susceptible d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire le consommateur en erreur".

Les "puffs" sont dans le viseur des autorités, prisées en partie par les adolescents. Vendues entre 8 et 12 euros, elles proposent un large éventail de saveurs, accompagnant les bouffées de nicotine. Le ministre de la Santé François Braun s'est dit début mai "favorable" à leur interdiction.

Au total, dans le cadre de l'opération Colbert, les douaniers d'Ile-de-France ont saisi entre le 30 mai et le 6 juin plus de 767kg de tabac, avec plusieurs interpellations de vendeurs à la sauvette. 170 cartouches et 58 paquets de cigarettes ont ainsi été saisis le 1er juin au niveau du métro Créteil-Université.