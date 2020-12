Aubervilliers : quatre personnes interpellées après l'agression d'une famille juive

Quatre personnes sont en garde à vue ce vendredi matin après l'agression d'une famille juive dans la soirée du 17 décembre à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). D'après la préfecture de police, contactée par France Bleu Paris, ces quatre personnes ont été interpellées pour des "violences volontaires en raison de l'appartenance religieuse avec armes par destination" et pour "dégradations".

Agression en pleine fête juive

Jeudi soir, vers 20h40, à l'occasion de la fête juive Hanouka, la famille a fait un tour dans les rues de la ville à bord de sa voiture en diffusant "de la musique et des messages de paix en hébreu", selon une source policière. Les suspects l'ont repérée et se sont mis à insulter les victimes en leur criant notamment "Nique les Juifs". Ils ont ensuite secoué la voiture et jeté des bouteilles en verre sur la carrosserie. Ils ont finalement été interpellés rapidement par les forces de l'ordre. La famille, choquée, n'a pas été blessée physiquement, toujours selon cette source policière.

Réaction du ministre de l'Intérieur

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur a réagit : "Hier soir, en pleine fête de Hanouka, une famille d’Aubervilliers a été insultée et agressée parce que juive. En France, en 2020. Les auteurs ont été interpellés très rapidement par les forces de l’ordre. Ils devront être punis à la hauteur de la gravité de ces faits", écrit Gérald Darmanin.