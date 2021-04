Un spectaculaire incendie en cours ce vendredi matin dans un entrepôt d'Aubervilliers, près des voies du RER B. Il n'y a pas de bléssés mais le trafic est très perturbé sur les routes et dans les transports dans tout le secteur.

Aubervilliers : un important incendie dans un entrepôt, l'A86 et le RER B coupés dans le secteur

L'incendie provoque de fortes perturbations sur la route et dans les transports

Un incendie est en en cours ce vendredi matin dans un entrepôt de 4 000 mètres carrés à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, tout près des voies du RER B. Il y a un risque d'effondrement de la structure et de propagation aux autres entrepôts qui sont à côté mais les maisons d'habitation ne sont pas touchées, et personne n'a été blessé ou évacué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

200 pompiers sont sur place et d'importants moyens ont été déployés pour lutter contre les flammes. A 9 heures, les pompiers estiment que le feu est circonscrit, il se limite au bâtiment de 4 000 mètres carrés, qui abrite des objets d'antiquité et des tapis, et à quelques entrepôts alentours.

Aucune habitation n'est menacée mais des riverains ont été évacués par précaution, la mairie d'Aubervilliers a ouvert une école pour les abriter.

L'A86 et le RER B Bloqués

Ce vendredi matin L'incendie a des conséquences sur la circulation : l'A86 extérieure est fermée entre Noisy-le-Sec et saint-Denis, et dans le sens intérieur entre Saint-Denis et la Courneuve.

Dans les transports, l'ensemble de la ligne de transilien K est interrompue. La ligne B du RER, est elle coupée entre Gare du Nord et Aéroport Charles-de-Gaule 2 TGV. Autre conséquence, le trafic du RER D, très connecté à la ligne B est fortement perturbé.

Les images du panache de fumée sont très impressionnantes et visible à plusieurs kilomètres. Une forte odeur est ressentie jusque dans le 15e arrondissement de Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix