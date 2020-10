Aubervilliers : une mère et ses enfants séquestrés à leur domicile par des cambrioleurs

Un cambriolage qui va traumatiser toute une famille. Jeudi 22 octobre 2020, en fin de matinée, des cambrioleurs se sont introduits dans un appartement d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et ont retenu une mère de famille et ses enfants, avant de s'enfuir.

D'après une source policière, les sept malfaiteurs "gantés et masqués" ont fait irruption au domicile et ont attaché la mère pour lui soutirer des informations sur l'endroit où elle cachait ses économies. Les enfants ont été emmenés et retenus dans une autre pièce. Les cambrioleurs sont repartis en emportant 1.000 euros en liquide et des cartes bancaires. Ils ont détaché leur victime avant de s'enfuir.

Une fois libérée, la femme a pu avertir la police. Plus tard, dans la journée, deux hommes, suspectés d'appartenir à ce "gang", ont été interpellés. Les cinq autres sont toujours recherchés. La sûreté départementale du 93 est chargée de l'enquête.