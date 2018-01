Jusqu'au 31 janvier, le théâtre de La Commune propose au public une immersion dans la discrète communauté asiatique d'Aubervilliers. Elle représente 5% de la population de la commune de Seine-Saint-Denis, et doit faire face à des préjugés encore tenaces.

Aubervilliers, France

"Il y a urgence à renouer les liens forts entre les populations et le théâtre, entre les gens et les artistes, reconstruire les liens sociaux au moyen de l'art". Voilà comment le metteur en scène, Franck Dimech, présente sa pièce Les Chinois à Aubervilliers. Une pièce d'environ une heure et demie, fruit d'un travail de près de deux ans : des rencontres d'hommes, de femmes, d'adolescents, de chercheurs, d'acteurs sociaux, d'artistes... "L'idée, c'était que quelqu'un se charge de fouiller dans ce territoire un peu vierge", précise le metteur en scène.

Ombre et lumière

Une communauté, ou plutôt des communautés asiatiques, qui représentent 5% environ de la population totale d'Aubervilliers. En majorité des Wenzhou, originaires du sud de Shanghaï. Une communauté très présente dans les domaines de l'import-export : textile, tabac, alimentation... Une société très discrète, qui était sortie de son silence après la mort d'un couturier chinois agressé par trois jeunes à l'été 2016.

Une pièce entre ombre et lumière, où le français et le chinois se mêlent. "Toute histoire des migrations est chargée de drames, de souffrances, parfois de réussite. Il y a parfois des gens qui s'en sortent", explique Franck Dimech. Les Chinois à Aubervilliers, c'est une série de portraits, de témoignages, réels ou fictifs : un homosexuel installé en France et issu d'une famille communiste, une femme en exil qui bascule dans la prostitution...

Entre poésie et politique

Parmi les huit acteurs, un seul Français. "Mon personnage veut partager des choses peut-être de façon trop volontariste, et il se heurte à une forme d'indifférence", confie Olivier Horeau. Un Français séduit par l'"étrangeté", mais aussi un peu "inquiet". C'est sur ce point que tout se joue, cette ambivalence. Une pièce qui ne se veut pas forcément politique. "Elle fabrique une chose très poétique, au lieu de faire passer quelque chose de très militant. On veut la sensibilité plutôt que le sens", conclut Ting Chen, 35 ans, arrivé en France il y a 12 ans.

Les Chinois à Aubervilliers, c'est jusqu'au 31 janvier au théâtre de La Commune. Les mardis, mercredis et jeudis à 19h30 ; vendredis à 20h30 ; samedis à 18 heures et dimanches à 16 heures. Durée : 1h20.