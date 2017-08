Aubière : après la réunion de la commission de sécurité l'ouverture du Burger King attend l'arrêté du maire

Apparemment la 2e visite de la commission de sécurité est la bonne. Mais les amateurs de fast food doivent encore attendre l'arrêté municipal d'ouverture.

Nouvel et sans doute dernier épisode dans l'aventure du Burger King ; un bras de fer qui dure maintenant depuis 2 ans. Pour la 2e fois, la commission de sécurité s'est réunie ce mercredi pendant plus de deux heures. Et apparemment, elle a pu se dérouler normalement. Mais rien n'est encore réglé. Tout a été vérifié dans les moindres détails, portes coupe feu, sirène d'alarme, sécurité incendie... maintenant la commission doit mettre tout ça par écrit, elle a 15 jours pour rédiger le PV ; le document sera ensuite envoyé au maire qui prendra un arrêté d'ouverture.