Puy-de-Dôme : deux ouvriers grièvement blessés ce lundi après la surpression d'une canalisation à Aubière

Aubière, Puy-de-Dôme, France

Les deux hommes travaillaient au moment où elle a éclatée sous la pression aux alentours de 13h30. Les écrous et la plaque de vis qui maintiennent deux tuyaux entre eux ont sauté et les ont atteints. L'un d'eux est grièvement blessé au bras. Les deux ouvriers souffrent en plus de ce que l'on appelle le phénomène de Blast. C'est à dire les conséquences physiques du souffle qui s'apparente à une explosion même s'il n'y a pas de gaz.

"Coup de bélier"

Les victimes, âgées de 53 et 44 ans, ont été évacuées au CHU de Clermont-Ferrand. L'un d'eux a été sévèrement blessé à un bras. Pour l'instant, on ne s'explique pas ce "coup de bélier", selon le SDIS 63 joint par France Bleu. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a eu une manipulation des tuyaux en amont, qui a provoqué cette surpression.

Un périmètre de sécurité qui a été mis en place en début d'après-midi par la police. Le dispositif a été levé vers 16 heures.