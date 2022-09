Aubigny-les-Clouzeaux : un grave accident sur l'A87 avec une victime transportée par hélicoptère à l'hôpital

Les secours sont intervenus vers 14h pour un violent accident de la route, ce dimanche 4 septembre, sur l'A87 au niveau d'Aubginy-les-Clouzeaux, en Vendée. il n'y a qu'un voiture impliquée, et elle se serait retrouvée sur le toit selon les premiers éléments que nous avons. Deux personnes étaient à bord, dont une femme de 75 ans qui était grièvement blessée.

Hélicoptère médicalisé

Lorsque les secours sont arrivés sur place, cette dernière était coincée dans la voiture accidentée et il a fallu la désincarcérer. Au vu de ses blessures, un hélicoptère médicalisé a été envoyé sur place pour la prendre en charge, afin de la transporter le plus rapidement possible au CHU de Nantes. Un homme de 76 ans était aussi blessé, plus légèrement.