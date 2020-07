Aubigny-sur-Nère : 20 hectares détruits dans un feu de récoltes près de la zone d'activités

Près de 60 pompiers sont mobilisés ce mardi soir à Aubigny-sur-Nère pour lutter contre un feu de récoltes. Une vingtaine d'hectares ont déjà été détruits par les flammes, qui sautent de champs en champs selon les pompiers du Cher. À 19h30, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. De très importants moyens sont déployés car l'incendie est à proximité de la zone d'activités du Guidon.

L'intervention des pompiers nécessité des coupures de circulation sur la D924 entre Aubigny-sur-Nère et Ménétréol-sur-Sauldre et sur la D30 entre Aubigny et Ennordres. L'origine de ce feu est inconnue. Les photos prises par des habitants montrent que le feu n'est pas loin de certaines habitations.