Aubigny sur Nère : il tire sur l'ex de sa compagne

L'homme a été placé en garde à vue et devrait être déféré devant un juge ce vendredi avant une probable mise en détention provisoire. Il était un peu plus de minuit lorsque l'homme a fait feu mercredi soir avec un fusil de chasse. Il est sorti de sa voiture et a tiré en direction de la victime qui sortait d'un bar, rue du prieuré à Aubigny sur Nère. L'homme âgé de 22 ans, a reçu du plomb dans les fesses. Il se trouvait avec son ex-compagne aujourd'hui amie du tireur, peut-être jaloux. L'enquête le déterminera. Une jeune femme qui fumait une cigarette devant le bar a également été légèrement blessée au visage et à une cuisse. Elle a reçu quelques plombs. Le tireur, un habitant de 28 ans d'Argent sur Sauldre, a été maîtrisé par un un témoin de l'agression. C'est le patron du bar qui a prévenu la gendarmerie. Le tireur n'a pas de casier judiciaire. Il est gardé à vue pour tentative d'assassinat et violence avec arme.

