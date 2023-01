Aubin-Saint-Vaast cumulait 100.000€ de factures impayées à l'arrivée du nouveau maire

C'est Steve Pringarbe, le nouveau maire de la commune de 750 habitants, élu en 2020, qui a découvert le pot-aux-roses lorsqu'il a pris ses fonctions, mais il a attendu que l'enquête sur cette affaire soit bouclée pour la révéler à ses administrés lors de ses vœux le 27 janvier 2024. Lorsqu'il prend ses fonctions en 2020, le nouveau maire voit arriver des factures, des relances, des mises en demeure, des dettes qui remontaient à plus de cinq ans pour certaines. Au total, il y en a pour plus de 100.000 euros de dettes cumulées. Steve Pringarbe doit rapidement trouver des solutions.

Des emplacements de camping payés en liquide

Il passe donc en revenus toute la comptabilité de la ville pour essayer de trouver de l'argent pour payer ces factures. Et il se rend compte qu'il y a un problème au niveau du camping municipal: certains occupants d'emplacements n'avaient pas payé pour leur emplacement. D'autres avaient bien un reçu, ils avaient effectivement payé, mais en espèces. Et l'argent n'est jamais arrivé sur les comptes de la ville. Le maire a donc prévenu la sous-préfecture puis a porté plainte. L'ancien agent municipal qui avait en charge la gestion du camping devrait donc être comparaître prochainement devant la justice.

Grâce à une gestion extrêmement rigoureuse, le maire a réussi à rembourser toutes les dettes de la commune, qui est désormais à jour de ses paiements. Mais la situation financière de la commune reste fragile: "Par exemple, le gros projet du mandat était la rénovation de l'école. Nous avons dû repousser le projet à 2025. On le fera si la commune est en capacité. On ne prendra pas le risque d'engager des dépenses qu'on n e sera pas en mesure d'assumer". Mais il veut rester positif et rappelle que d'autres sont projets sont en cours, comme ce local communal qui va être transformé pour accueillir, d'ici la fin de l'année, des assistantes maternelles.