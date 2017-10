Aubusson : l'auto-école fait faillite et laisse ses clients sur le carreau

Les clients de l'auto-école CFG2R d'Aubusson se mobilisent pour récupérer leur argent : la société a été placée en liquidation judiciaire début octobre sans que les clients ne soient informés.

Difficile de savoir combien de personnes sont concernées mais Delphine Mondon estime qu'une centaine de clients étaient inscrits à l'auto-école CFG2R quand elle a fait faillite. Cette mère de famille a décidé d'alerter la presse avec d'autres parents quand elle a appris que l'auto-école de sa fille avait été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Guéret le 2 octobre : "je l'ai d'abord appris par le bouche à oreilles car le gérant n'a prévenu personne ! Et la préfecture de la Creuse me l'a confirmé ensuite par téléphone".

L'auto-école a fermé du jour au lendemain sans prévenir les clients

Les témoignages des clients sont tous les mêmes, ils se sont présentés aux horaires d'ouverture habituels ou sont venus pour un rendez-vous mais ont trouvé porte close : "je voulais déposer mon fils à l'auto-école mais le local était fermé", explique Bernadette, "et le weekend suivant, rebelote ! J'ai bien essayé de contacter le gérant ou d'écrire un mail mais je n'ai eu aucune réponse. J'ai payé 1.350 euros pour inscrire mon fils et il n'a obtenu ni le code, ni le permis ! Il va falloir réinscrire mon fils dans une autre auto-école et tout repayer !"

Alertée, la préfecture de la Creuse indique qu'elle est en train de récupérer les dossiers des clients auprès de l'auto-école et que ces dossiers seront disponibles à la sous-préfecture d'Aubusson ; ces dossiers sont nécessaires pour s'inscrire dans une autre auto-école. Pour ce qui est de l'argent déjà versé par les clients, la préfecture les invite à se déclarer créancier auprès du mandataire judiciaire nommé par le tribunal : il s'agit de Me Axel Ponroye, basé dans l'Indre.