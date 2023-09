Aubusson : le local du Secours catholique cambriolé à deux reprises

"Se faire voler comme çà c'est honteux !" Anne-Françoise est la responsable du Secours catholique à Aubusson et elle ne décolère pas. Par deux fois, leur local au n°24 de la rue Jules Sandeau a été cambriolé. La première fois le ou les voleurs sont partis avec 70 euros, le fond de caisse et la monnaie pour les cafés. La seconde fois, on leur a pris des boîtes de conserve, des vêtements et des outils, tournevis, marteau et une scie sauteuse. Une enquête est ouverte, les gendarmes sont passés pour prélever des empreintes. Une canette a été retrouvée dans le grenier où se sont introduits le ou les cambrioleurs.

Un coup dur

Les neuf bénévoles du Secours catholique d'Aubusson sont anéantis. "On a tous le moral en berne explique Anne-Françoise la responsable. deux cambriolages c'est difficile à vivre". Elle ne comprend pas pourquoi on s'en est prend à l'association qui vient en aide aux plus démunis. Vu le butin, les cambrioleurs sont sans doute eux-mêmes dans le besoin. "Ils auraient du venir chercher un colis alimentaire". Le Secours catholique en distribue un lundi sur deux pour venir en aide à 70 familles à Aubusson.